Memik Kibarkaya’nın resimleri Odunpazarı’nda sergilenecek

Fırçasız ressam olarak bilinen ve kendi bulduğu teknikle resimler yapan Memik Kibarkaya, Anadolu insanının portrelerinin yoğunlukta olduğu özel bir seçkisini Odunpazarı Belediyesi’ne verdi.

Konu hakkında görüşmek üzere Odunpazarı Belediyesi’ne gelen Ressam Memik Kibarkaya, Başkan Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette sanattan siyasete, Kibarkaya’nın resim tekniğinden Odunpazarı Belediyesi’nin sanata desteğine kadar birçok konuda hakkında sohbet edildi.

Başkan Kurt’a teşekkür etti

Resim tekniğini ve kullandığı malzemeleri anlatan Memik Kibarkaya, resim yaparken uzay teknolojisinde kullanılan kağıt üzerine yağlı pastel ve bazı boyaları harç yapıp kullandığını belirtti. Resimlerini fırça kullanmadan kendi geliştirdiği teknik ile sadece parmaklarıyla yaptığını söyleyen Kibarkaya, Başkan Kurt’un her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduğunu kaydetti. Kibarkaya, Başkan Kurt’a Eskişehir’in sosyal ve kültürel hayatına yaptığı katkılar için teşekkür etti. Anadolu insanının portre resimlerinin yoğunlukta olduğu çalışmalarını Odunpazarı Belediyesi’ne hibe eden Kibarkaya, bu resimlerin Kazım Kurt’un Odunpazarı Belediye Başkanı olduğu sürece Odunpazarı’nda sergileneceğini duyurdu.

Usta isimlere ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı’nı kültür ve sanatın merkezi yapmak için çalıştıklarını söyledi. Sanat ve edebiyat dünyasının usta isimlerine Odunpazarı’nda ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını kaydeden Başkan Kurt, Memik Kibarkaya’nın da kendi geliştirdiği teknik ile yaptığı resimleri sergilemekten onur duyacaklarını belirtti. Başkan Kurt, Ressam Memik Kibarkaya’nın resimlerinin pandemi sonrasında Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi’nde sergilenmeye başlayacağını açıkladı.

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