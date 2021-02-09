Eskişehir´de uyuşturucuya yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilerek, gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen S.F. ve S.I.´yı takibe aldı. Polisin operasyonuyla 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında, 2,58 gram metamfetamin ile 12 uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, `uyuşturucu madde ticareti´ yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 3 kişi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-
2021-02-09 16:20:26
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