Pandemiye rağmen Eskişehir’de sanayi yatırımları hız kesmiyor EOSB Başkanı Nadir Küpeli: “1,9 milyar TL’lik yatırımın 1,7 milyar TL’sini imalat sanayi oluşturuyor”

Eskişehir’de son yıllarda teşvikli yatırımların giderek artmakta olduğunu belirten Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, “2020 yılında pandemiye rağmen Eskişehir’de 1,9 milyar TL’lik yatırım için 74 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş. Bu yatırımların 1,7 milyar TL’sini imalat sanayi yatırımları oluşturuyor” dedi.

Girişimcilerin daha fazla yatırım yapmasını teşvik etmek amacıyla uygulanmakta olan Yatırım Teşvik Sistemi’nin 2020 yılı sonuçlarını değerlendiren Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, teşvik sisteminde son yıllarda yapılan düzenlemelerle özellikle orta ve yüksek teknoloji alanlarında, istihdam oluşturan ve cari açığı azaltmaya yönelik yatırımların Türkiye’de daha fazla yapılmasına imkân sağladığını söyledi. Eskişehir’deki teşvik belgeli yatırımların pandemi dönemine rağmen olumlu bir artış trendinde olduğunu belirten Küpeli, teşvikler yatırımların daha verimli yönetilmesini ve doğru bir yöne kanalize olmasını sağladığını ve aynı zamanda yatırımların finansal geri dönüş sürecinde yatırımcılara birçok fırsatlar sunduğunu da dile getirdi.



İmalat sanayi yatırımları ilk sırada

EOSB Başkanı Nadir Küpeli açıklamasında pandemiye rağmen yatırımcıların yatırımlara devam ettiğini belirterek, “Pandemi şartları olmasına rağmen Eskişehir’de yatırımcılarımızın büyük bir gayretle yatırım yapmaya devam ettiğini görüyoruz. 2020 yılı yeni yatırımlar açısından verimli bir yıl oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında Eskişehir’de toplam 1,96 milyar TL’lik yeni yatırım için 74 adet teşvik belgesi düzenlenmiş durumda. Bu belgelerden 32’si komple yeni yatırım için düzenlenirken, diğer 36 tanesi ise Tevsi amaçlı yatırımlar için düzenlenmiş. Sektörel dağılımda ise 55 belge ile imalat sanayi ilk sırada yer alıyor. Yatırımların büyüklüğüne baktığımızda ise imalat sanayi yatırımlarının yine 1,7 milyar TL ile en yüksek paya sahip sektör olduğunu görüyoruz. Düzenlenen bu yatırım teşvik belgeleriyle yaklaşık 1.400 kişiye yeni iş imkânı sağlanmış olacak. Bu rakamlarında gösterdiği gibi Eskişehir ekonomisinin en büyük gücü sanayi sektörünün varlığıdır” ifadelerine yer verdi.



Son 5 yılda 9,4 milyarlık 418 adet teşvikli yatırım

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir’deki son 5 yıllık dönemdeki teşvik belgeli yatırımlara ilişkin bilgiler vererek, “Buna göre son 5 yıllık dönem zarfında Eskişehir’de toplam 418 yeni yatırım için teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bunların 197’si imalat sanayinde, 127’si enerji sektöründe, 61’i ise hizmetler sektöründe kalan 33’ü ise diğer sektörlerde düzenlenmiştir. Bu belgelerin 257 tanesi komple yeni yatırımlar için düzenlenirken, 128 tanesi ise tevsi yatırımlar için düzenlenmiş” dedi.

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