Açıköğretim Fakültesi’nde hazırlanan iki makale “Okunması gereken en iyi makale” sıralamasında yer aldı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde hazırlanan pandemi ve eğitim konulu iki makale, okunması gereken en iyi 10 makale arasında sıralandı.

Korona virüs (Covid19) pandemisinin tüm eğitim dünyasını küresel ölçekte etkilediği bu süreçte, uzaktan eğitim uygulamaları öne çıktı. Bu bağlamda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi gibi uzaktan eğitim alanında önemli bir deneyime sahip kurumlar önemli rol oynadı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yapılan iki farklı çalışma, okunması gereken en iyi 10 makale arasında sıralandı. Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aras Bozkurt’un öncü yazar olduğu, “Education in normal, new normal, and next normal: Observations from the past, insights from the present and projections for the future” ve “A global outlook to the interruption of education due to COVID19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis” başlıklı çalışmalar, İrlanda Dublin City Üniversitesi National Institute for Digital Learning (NIDL) tarafından pandemi sürecinde eğitim alanında yol haritası sunan 10 çalışmadan ikisi seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.