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Mutasyonlu virüs görülen Eskişehir'de korkutan kalabalık

DHA

Mutasyonlu virüs görülen Eskişehir'de korkutan kalabalık


Engin ÖZMENHakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)SON bir haftada 24 kişide mustant virüs tespit edilen Eskişehir'de, hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükselmesiyle, semt pazarları ile araç trafiğine kapalı olan caddelerde oluşan yoğunluk tedirginlik yarattı. Günlük ortalama 50 kişinin pozitif vaka olarak tespit edildiği kentte, marttan bu yana 739 kişi hayatını kaybetti.  Kentte 371'i evde toplam 509 kişinin tedavisi sürüyor.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında aralık ayından itibaren yurt genelinde hafta sonları uygulanan sokak kısıtlamaları ile Eskişehir´de günlük pozitif vaka sayısı 50´ye düştü. Vaka saylarındaki düşüş, pandemi hastaneleri olarak hizmet veren Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ndeki hasta sayısı ile yoğun bakım servislerine de yansıdı. 3 hastanede yoğun bakıma dönüştürülen alanlar kapatılırken, boş yatak sayısında da artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın HES mobil uygulamasındaki risk haritasında 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızıdan yeşile dönen kentin rengi, vakaların 50´ye gerilemesi ile `düşük risk´ anlamına gelen maviye büründü.
HASTA SAYILARI DA DÜŞTÜ
Sokağa çıkma kısıtlamaları, testi pozitif çıkan semptom göstermedikleri için evlerinde tedavi görenleri olumlu etkilerken, evde tedavi gören kişi sayısı 371´e geriledi. Koronavirüs tedavisi sağlayan Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görenlerin sayısı 500'den 138'e düştü. Halen pandemi servislerinin yoğun bakımlarında 35 kişi tedavi görüyor, 11 kişi ise entübe edilmiş durumda.
24 MUTANT VAKA TESPİT EDİLDİ
Eskişehir'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı mart ayından bu yana, 17´si son 1 hafta olmak üzere 739 oldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günlük pozitif vakaların azalmasına rağmen denetimlerini sürdürüyor. Halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Günlük vaka sayılarının 50´ye düşmesine rağmen son 1 haftada 24 kişinin mutasyona uğramış koronavirüse yakalandığı tespit edildi.
Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde tedavi altında olan 35 yaşındaki kadının İstanbul´dan geldiği, Gündoğdu Mahallesi´ndeki koronavirüs vakalarının da İstanbul´dan gelen akraba ziyaretinin ardından ortaya çıkması, kaynağın İstanbul olduğu değerlendirmesine neden oldu. Mutasyonlu vakalarla temaslı olduğu değerlendirilen 115 kişi ise Gündoğdu ve Batıkent Mahallesi´nde evlerinde karantinaya alındı.
KALABALIK TEDİRGİNLİK YARATTI
Eskişehir'de, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, hava sıcaklığının etkisiyle özellikle trafiğe kapalı olan Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü Caddeleri'nde yaşanan yoğunluk tedirginlik yarattı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan kalabalığın büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlendi. Çocuklarıyla birlikte gezmeye çıkan Esra Akçay, insanların evde kalmaktan sıkıldıklarını belirterek, "Sokaklar kalabalık. Çünkü insanlar bir senedir evde kalmaktan sıkıldı. Hava da güzel olunca herkes çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Çocuklar da okula gitmeyince evde sıkılıyor. Yine de dikkat etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 
`ÇİFT MASKE TAKIYORUZ´
Arkadaşlarıyla birlikte parkta dolaşan Yelda Çevik, tedbir alarak dışarıya çıktıklarını ifade ederek, "Sonuçta yaşıyoruz ve bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Onları alma bahanesi ile dışarıya çıkıyoruz. Aslında şu anda hiç konuşmadan eve gitmem ve kendimi kapatmam lazım. Ancak mümkün olmuyor. Ömrümüzün ne kadar olduğu da belli değil. Belki yarın bitecek. Dolayısıyla tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Her zaman tedbirliyiz, çift maske takıyoruz" dedi.
Yürüyüş yaptıktan sonra bankta dinlenen Hatice Leyla ise, "Millet bunaldı. Hapisten çıkmış gibi herkes sokakta. Ama dikkat etmemiz lazım. Maskesiz gezmememiz gerekiyor. Ne olacak halimiz bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin" diye konuştu.
54 BİN KİŞİ KORONAYI ATLATTI
Eskişehir'de koronavirüsün ortaya çıktığı mart ayından bu yana 402 bin 984 kişiye Covid-19 testi yapılırken, 56 bin 971 kişi pozitif çıktı. Kentte toplam 509 kişi halen tedavi görürken, 55 bin 726 kişi ise koronavirüsü atlatarak, iyileşti. DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU
2021-02-10 09:56:07

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