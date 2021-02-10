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(Özel) Fedakâr anne ile 3 çocuğunun çığlığı Üvey baba şiddetinden kurtulmak, hayatını kurup mutlu olmak için erken yaşta evlendi, ama yine yüzü gülmedi Eşinden ayrılınca çocukları ile ortada kaldı İkisi hasta olan çocukları için mücadele veren Fadime Gezerler yardıma ve desteğe muhtaç Çaresiz kalan anne Fadime Gezerler: “İmam nikâhlı olduğum için nafaka talep edemedim, 730 lira bakım ücreti, 530 lira engelli maaşı için geçinmeye çalışıyorum" “Çocuğumun görmesi için gözlük alamadım”

İHA

(Özel) Fedakâr anne ile 3 çocuğunun çığlığı Üvey baba şiddetinden kurtulmak, hayatını kurup mutlu olmak için erken yaşta evlendi, ama yine yüzü gülmedi Eşinden ayrılınca çocukları ile ortada kaldı İkisi hasta olan çocukları için mücadele veren Fadime Gezerler yardıma ve desteğe muhtaç Çaresiz kalan anne Fadime Gezerler: “İmam nikâhlı olduğum için nafaka talep edemedim, 730 lira bakım ücreti, 530 lira engelli maaşı için geçinmeye çalışıyorum" “Çocuğumun görmesi için gözlük alamadım”

Eskişehir’de ikisi hasta üç küçük çocuğuna bakmak için mücadele veren 27 yaşındaki Fadime Gezerler, hayata tutunmak için yetkililerden yardım bekliyor.
Küçük yaşta babası öldükten sonra annesi yeniden evlenen, ancak üvey babasından şiddet gördüğü için erken yaşta evlenerek hayatını kurup mutlu olmak isteyen annenin, yüzü yine gülmedi ve talihsiz kadın 3 çocuğu ile ortada kaldı. Eşinden yarılan Fadime Gezerler şimdilerde hayata tutunma mücadelesi veriyor. Çocuklarından birinin kalbi delik olan Fadime’nin diğer çocuğunun ise gözleri görmüyor. Görmesi için doktor tarafından verilen gözlüğü de maddi imkânsızlıklar nedeniyle alamadığını söyleyen, aylık bin 200 liralık geliri ile evin kirasını ödeyip çocuklarına bakmaya çalışan talihsiz kadın, çocuklarından dolayı çalışamıyor. Bu yıl internet ve tablet olmadığı için de Gezerler’in 9 yaşındaki oğlunun derslerine giremedi. Evde eşya olmadığını duyan bir hayır kurumunun da getirdiği çekyatlarda tahtakurusu çıktı. Kanepelerde yatan çocukların vücutlarından bundan dolayı yaralar oluştu. Artık dayanacak gücü kalmayan annenin tek isteği çocuklarını büyütebilmek. Bunun içinde yardım istiyor. Ayakta kalmak için mücadele eden Fadime Gezerler, çocuklarının sağlığa kavuşarak okumaları için yetkililere sesleniyor. Kendisi için ise bir şey istemeyen anne, çocukların öncelikle rahat bir evde ve yatakta uyumasını istiyor.

“Çocuğuma görmesi için gözlük alamadım”
Küçük yaşta babasız kaldığını anlatan Fadime Gezerler, üvey babasından şiddet gördüğü için ise erken evlendiğini söyledi. İmam nikâhlı eşinden anlaşamadığından dolayı ayrıldıktan sonra çocuklarıyla yalnız başına kaldığını ifade eden gözü yaşlı kadın, sözlerine şöyle devam etti:
“İmam nikâhlı olduğum için nafaka talep edemedim. 730 lira bakım ücreti, 530 lira engelli maaşında alıyorum. Kızım görme engelli, oğlumun kalbi delik ve ciğerlerine hava gitmiyor. Genetik olduğu için doktor sadece gözlük kullanabileceğini söyledi ama maddi durumum olmadığı için onu da alamadım. Kızım görme engelliler okuluna gidiyor. İkici el bir hava makinası aldım. Evimin kirasını, elektriğini, suyunu anca yetiştirebiliyorum. Çocuklarımdan dolayı beni evden ev sahibim çıkarıyor. 15 gün oldu buraya yerleşeli, şimdi ise ev arıyorum. Eşyalarım bir dernekten geldi, onlarda böcekli çıktı, çocuklarım sürekli kaşınıyor. Uzaktan eğitim başladığından beri çocuklarım eğitim alamıyor, tabletleri olmadığı için. Hak Market diye bir yerden kuru erzak yardımı alıyorum. Onunla idare etmeye çalışıyorum, o da yeterli olmuyor. İlaç yazıyorlar doktorlar, maddi durumum olmadığı için alamıyorum, kontrollere de götüremiyorum. Eğer ilaç kullanmazsa kalbinin deliği daha çok açılacağını ve ameliyat olması gerektiğini söylediler. Bizi görüntümüz yüzünden yargılamasınlar, çocuklarım okusun istiyorum, tedavi olsunlar istiyorum, kızım görebilsin istiyorum. 3 çocuğumla böyle kaldım böyle beni görmeleri çok zoruma gidiyor.”

“Aileye acil yardım edilmesi gerekiyor”
Aileye yardımda bulunan Akıncı Ahiler Teşkilatı Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Bozbaş ise, “Gerçek ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip yardım etmeye çalışıyoruz. Bu ailemize 9 yaşındaki çoğumuz bize ulaştı, kendisinin tablet istediğini ve erzak ihtiyaçlarının çok fazla olduğunu söyledi. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Biz sadece erzak, kıyafet ve oyuncak yardımında bulunduk. Ev arıyoruz, eşyaların acilen değişmesi lazım çünkü eşyalarda tahtakurusu var ve çocukları çok kaşındırıyor” dedi.

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