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Odunpazarı kedilerde FİP hastalığına karşı uyardı Geçici hayvan bakımevinde karantina odaları oluşturuldu

İHA

Odunpazarı kedilerde FİP hastalığına karşı uyardı Geçici hayvan bakımevinde karantina odaları oluşturuldu

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimi Turgay Cinkaya, kedilerde son günlerde ölümcül bir hastalık olan ve halk arasında FİP (Feline Enfeksiyoz Peritonit) olarak bilinen hastalıkla karşılaştıklarını belirterek yaptıkları çalışmaları anlattı.
Eskişehir’de son günlerde kedilerde viral, sistemik ve bulaşıcı bir hastalık olan Feline Enfeksiyoz Peritonit (FİP) sıkça görülmeye başlandı. FİP hastalığı, tedavi edilmez ise kediler için ölümcül bir hastalık. Hasta olan ve hasta olduğundan şüphelenen sokak kedilerinin bu ölümcül hastalığın yayılmaması için karantinaya alınması ve sağlıklı kedilerle temaslarının kesilmesi gerekiyor. FİP hastalığına yakalanan sokakta yaşayan sahipsiz kediler için karantina odaları oluşturan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi, önemli uyarılarda bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kediler için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.
FİP ile ilgili açıklamalarda bulunan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekimi Turgay Cinkaya, kedilerde son günlerde ölümcül bir hastalık olan ve halk arasında FİP (Feline Enfeksiyoz Peritonit) olarak bilinen hastalıkla karşılaştıklarını söyledi. FİP’in, koranavirüs familyasından mutasyon sonucu olduğu düşünüldüğünü ifade eden Cinkaya, FİP’in birden fazla sistemi etkileyebilen, yüksek yayılım ve ölümle seyreden viral bir hastalık olduğunu kaydetti.

Klinik belirti göstermeden önce yayılım gösteriyor
FİP hastalığının belirtilerine değinen Veteriner Hekim Turgay Cinkaya “Sinsi başlayan bu hastalıkta kilo kaybı, iştah azalması, yavru kedilerde gelişme geriliği, denge kaybı, sarılık belirtileri ve düşmeyen ateş gözlemlenir. Islak formunda ise karın boşluğunda sıvı birikmesi nedeni ile hamile gibi gözlenmektedir. FİP hastalığının kuru formunda tespit edilmesi oldukça güçtür. inkubasyon süresi bir kaç gün ile bir kaç ay sürebilen yüzde yüze varan ölüm oranı ile seyreden hastalık klinik belirti göstermeden önce yayılım gösterir. Kalabalık olarak bakılan kolonilerde hastalık; enfekte kedilerin dışkıları ile saçılan virüsün başka kediler tarafından ağız yolu ile alınması ya da enfekte kedi ile aynı ortamda solunum yolu ile bulaşma olmaktadır. Enfekte kedi ile direk temas, ortak mama su kabı kullanımı, çok sayıda kedinin barındığı alanlarda bulaşma riski oldukça yüksektir” dedi.

Geçici hayvan bakımevinde karantina odaları oluşturuldu
Geçici Hayvan Bakımevinde FİP hastalığına yakalanan kediler için karantina odaları oluşturduklarını söyleyen Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Rafet Burak Özen, Odunpazarı Bölgesinde bu vakaları kontrol altına almak için Geçici Hayvan Bakımevi çalışanları ile birlikte 7 gün 24 saat mücadele ettiklerini vurguladı. Hasta olan ve hasta olduğundan şüphelenen sokak kedilerinin bu ölümcül hastalığın yayılmaması için karantinaya alınması ve sağlıklı kedilerle temasları kesilmesi gerektiğinin altını çizen Özen, “Parklarımıza yerleştirdiğimiz Kedi Evlerinde bulunan mama ve su kapları düzenli olarak temizlenip dezenfekte ediliyor. Burada beslenmekte olan kedilerimiz hekimlerimiz tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor” diye konuştu.

Gerekli önlemleri aldık
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, FİP hastalığına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Odunpazarı Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak hayvanların sağlığı için her türlü çalışmayı yaptıklarını vurguladı.

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