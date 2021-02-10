Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

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Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada Şirintepe Mahallesi civarında 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 317,26 gram metamfetamin, 2 bin 1 adet sentetik ecza, 40,65 gram kokain, 19,76 gram bonzai, 2,60 gram esrar maddesinin yanı sıra 1 adet tabanca ve 6 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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