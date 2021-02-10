Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 silah bulundu

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Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan araçtaki 2 kişide 3 silah bulundu.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı mahalle bekçileri, devriye esnasında Güllük mahallesinde durumundan şüphelenerek 26 ADH 922 plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, resmi belgede sahtecilik suçlarından 12 adet kaydı olan Atilla Recep A. ve kasten yaralama, görevli memura mukavemet, kumar oynamak için yer sağlama, uyuşturucu kullanma suçlarından 25 adet kaydı olan Serdar Ü. yakalandı. Şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 24 adet fişek, 1 adet bıçak bulundu.

Gözaltına alınan şahıslara hakında Ateşli Silahlar Kanunu ve sokağa çıkma yasağı ihlalinden işlem yapıldı.

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