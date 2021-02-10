Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi

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ESKİŞEHİR (DHA)ESKİŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen bir heykel ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin otomobilini, SeyitgaziKırka yolunda durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 21 santimetre uzunluğunda heykel ele geçirildi. Otomobildeki E.U. ve G.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, heykel Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-02-10 16:15:52



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