Eskişehir’de yaşayan 78 yaşındaki Memduh Çetin, 15 yıl önce felç geçiren eşinin güzel vakit geçirmesi için evinin önündeki kaldırımı ağaç ve çiçeklerle süsleyerek adeta parka çevirdi.

MemduhMücella Çetin çifti, 55 yıllık evlilik hayatlarında karşılaştıkları bütün zorluklara beraber göğüs gerdi. 15 yıl önce felç geçirerek fiziksel sorun ve konuşma bozukluğu yaşayan eşiyle yıllar boyunca ilgilenen Memduh Çetin, onun rahat etmesi için elinden geleni yaptı. Doktorların tedavi sürecinde güneş ışınlarından yararlanması gerektiğini belirtmesi üzerine harekete geçen 78 yaşındaki Çetin, evinin önünde bulunan kaldırımı düzenleyerek adeta sokağa yeni bir yüz ve yaşam alanına çevirdi. Onlarca ağaç ve çiçeğe her gün gözü gibi bakan Çetin, sokaktan geçen herkesin takdirini alıyor. İlerlemiş yaşına rağmen eşi için yaptığı alanda bulunan onlarca ağacı da bir çocuk edasında her gün sulayıp bakıyor. “Sevgililer ve Âşıklar Parkı” adını verdiği alana birçok çiçek ve ağaç türü yerleştiren Çetin, belediyeden aldığı banklar sayesinde isteyen herkesin oturarak vakit geçirmesini sağlıyor.



“Buraya severek geliyor”

Eşinin hastalık geçirmesinin ardından yıllarca onunla ilgilendiğini söyleyen Memduh Çetin, oluşturduğu parkta birlikte vakit geçirerek mutlu olduklarını dile getirdi. Çiçekleri gören vatandaşların satın almak istediğini de belirten Çetin, “Ailem hastalandı, eşim yüzde 80 sakat kaldı. Belediyeden 3 tane oturak aldım ve buraya koydum. Eşimin güneş görmesi ve vitamin alması gerektiğini söylediler. O yüzden burayı bu şekilde yapmaya çalıştım. 55 senelik hayat arkadaşım ve hiçbir zaman birbirimize kötü söz söylemedik. Güneş çıkınca buraya gelip vitamin alıyor. Komşular geliyor, birlikte vakit geçiriyoruz. 15 senedir eşimin çayını bile karıştırıyorum. 24 saatte 67 kere lavaboya götürüyorum. Beyinden ameliyat olmuştu hafızası gitmişti. Buraya çok severek geliyor. Pencerede durduğu zaman her yerde çiçek, menekşe ve gülleri görüyor. 'Satıyor musun?' diye soranlar oluyor. Ama ben ailem için alıp yapıyorum” ifadelerini kullandı.



“Şimdiki gençler evlendikten 6 ay sonra ayrılıyor”

Yarım asrı aşan evlilik hayatları hakkında konuşan Memduh Çetin, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Şimdiki gençler evlendikten 6 ay sonra ayrılıyor. Bizim 55 sene oldu. Hiç kötü söz söylemedim, bir kez elimi kaldırmadım. Sabah kalkıp çayımı demlerim, bu bahçede çiçeklerle ilgilenerek birkaç bardak çay içerim. Ondan sonra gider hanımı uyandırırım.”



“Bunların hepsini benim için yaptı”

Evinin önünde bulunan parkta severek vakit geçirdiğini ifade eden 75 yaşındaki Mücella Çetin, parktaki çiçeklerin eski köy hayatını hatırlattığını vurguladı. Çetin, “Çiçekleri çok seviyorum. Bunların hepsini benim için yaptı. Çok güzel oldu ve çok sevindim. Ben köylü kızı olduğum için köyde bahçemiz vardı. Böyle çiçekler ekerdik. Çok güzel olurdu” şeklinde konuştu.

