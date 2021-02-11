OEDAŞ yeni binasında hizmet vermeye başlıyor Osmangazi EDAŞ’ın Eskişehir İl Müdürlüğü taşınıyor

Yeni binasına taşınan Osmangazi EDAŞ Eskişehir İl Müdürlüğü, elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz bir şekilde sunulması için şubat ayının sonuna kadar mevcut binasında da tüketicilere hizmet vermeye devam edecek.

Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren Eskişehir’de yeni il müdürlüğü binasında hizmet vermeye başlıyor. Pandemi sürecinin tüm tedbirleri uygulanarak hizmete girecek yeni hizmet binası, çalışanlarına uygun çalışma koşulları sağlarken, abonelerine de çağın gereksinimlerine uygun hizmet verecek şekilde planlandı.



Mevcut binada Şubat ayı sonuna kadar abonelerine hizmet vermeye devam edecek

Yer değişim sürecinde abonelerine en iyi fiziksel şartları ve hizmet kalitesi sunmayı hedefleyen Osmangazi EDAŞ, abone memnuniyetini sağlamak adına elektrik açma talebi, elektrik arıza, aydınlatma arıza, sayaç arıza, sayaç okuma, planlı çalışmalar ve kaçak ihbarı konularında, Şubat ayının sonuna kadar mevcut binasında da eş zamanlı hizmet vermeye devam edecek.

Osmangazi EDAŞ Eskişehir İl Müdürlüğü yeni adresi ise; Hoşnudiye Mahallesi 746. Sokak No:13A Tepebaşı, Eskişehir olacak.

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