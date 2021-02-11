Seyhan, "Milli Uzay Programı’nın sonuna kadar yanındayız"

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, duyurulan uzay programıyla açıklamalarda bulunurken Türkiye’nin bu alanda da iddialı olacağını belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ının duyurduğu ‘Milli Uzay Programı’ ile ilgili ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan’dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı’nın sözlerinin herkese açık bir mesaj olduğunu belirten Seyhan, Türkiye’nin bu alanda diğer ülkelerden eksik kalmayacağının altını çizdi. Teknolojinin Teknofest etkinlikleriyle hız kazandığını ifade eden başkan Şamil Seyhan, konuyla alakalı şöyle konuştu;

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Milli Uzay Programı’ sadece devletimizin katkı ve imkânlarıyla gerçekleştirileceğini düşünmemek gerekir. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları aslında hepimize açık bir mesajdır. Türkiye bu alanda büyük oyunculardan olacağını herkese göstermiştir. Dünya genelinde teknoloji yatırımları artık hayallerin ötesindedir. Bilim ve ilim heyecanı hepimizde fikir ürettirmelidir. Türkiye’de Teknofest ile ivme kazanan; yapay zeka, döner kanatlı hava araçları, iha gibi teknolojik buluş ve fikirler, heveslerimize cesaret vermelidir. Esmiad olarak bizler de “Milli Uzay Programı’nın sonuna kadar yanındayız. Devletimizin de desteğiyle fikir üretecek bir ilim dersliği de kurmayı amaçlıyoruz. Gerek ülkemize gerek şehrimize katkı sağlamak en büyük görevimizdir. Konuyu anlamayıp engelleme çabasında olanlara ise Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünü bir kez daha hatırlatıyoruz.”

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