Eskişehirli 82 yaşında emekli avukat şair-yazar Tahsin Bezek’in yedi eseri yayımlandı

Eskişehirli 82 yaşında emekli avukat şairyazar Tahsin Bezek’in yedi adet eseri Eskişehir’de yayımlandı ve okuyucuları ile buluştu.

Şair ve yazarlığa düşkün olan Bezek konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Şiirlerimde, manilerimde, romanlarımda insanlık sevgisi ağır basar. Her konuda şiir yazdım ve yazmaya devam ediyorum. Şiirlerimde imge yoktur ve gerçekçidir. Serbest şiiri daha çok benimsedim. 500’den fazla maniler yazdım. 82 yıllık yaşam serüvenimi, öykü ve romanlarımda anlattım. Sazın ve sözün büyük ustalarından Aşık Veysel’den çok etkilendim. Eserlerimde; doğduğum, büyüdüğüm köyümü, yaylalarımı, karagöz kuzuların melemesini, emişmesini, çiğdem kokulu dağ rüzgârının uğultusunu, cömert ve vefalı dostlarımı, sarı buğdayın boyun büküşünü yazdım. Edebiyatla ve şiirle iç içe yaşadım. Yedi eserimi son 6 yılda tamamladım. Sevgi, Kişi Yer manileri, Ruhumun Sesi (şiir), Sevdalar Ülkesi (şiir kitabı), Kırmızı Çizgiler (öyküler), Öteleme (anı romanı), Ders Veren Öyküler (öykü), İyilik mi? Sevgimi? Günah mı? (Roman) adlı eserlerim yayınlandı ve okuyucularımla buluştu. Eskişehir edebiyatına yedi eser kazandırdım’’ dedi.

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