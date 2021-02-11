Prostat büyümesine kesi olmadan cerrahi uygulama Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Kaynak: "BipoLEP endoskopik bir yöntemdir; yani herhangi bir kesi yapmadan, idrar yolu girişinden yapılan cerrahi işlemdir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prostat büyümesine kesi olmadan cerrahi uygulama Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Kaynak: "BipoLEP endoskopik bir yöntemdir; yani herhangi bir kesi yapmadan, idrar yolu girişinden yapılan cerrahi işlemdir"

İHA

Prostat büyümesine kesi olmadan cerrahi uygulama Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Kaynak: "BipoLEP endoskopik bir yöntemdir; yani herhangi bir kesi yapmadan, idrar yolu girişinden yapılan cerrahi işlemdir"

Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Kaynak, BPH tedavisinde kullanılan BipoLEP yönteminin prostat büyümesinin kesi olmadan cerrahi uygulama ile tedavi edilebildiğini kaydetti.
Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yurdaer Kaynak, (İyi Huylu Prostat Büyümesi) BPH tedavisinde kullanılan BipoLEP yöntemi hakkında bilgilendirdi. Kaynak, “Burada gelişebilecek büyümeler, darlıklar, iltihaplanmalar erkek sağlığını çok yakından tehdit etmektedir, BPH’da 15,20 gram olan bu organın büyüyerek, idrar kanalını tıkaması sorunudur” diye konuştu.
Sorunun genellikle 50 yaşından sonra görüldüğünü aktaran Op. Dr. Kaynak, belirtileri şöyle sıraladı: “Hastalar gece idrara kalkar, sık idrara çıkar, idrarı rahatlıkla yapamaz, idrarı tam boşaltamama hissi oluşur. İlerleyen durumlarda böbrek yetmezliğine varan sorunlara yol açabilir” şeklinde konuştu.
BPH nedenine ilişkin konuşan Op. Dr. Kaynak, “Yaş ilerledikçe prostat doğal olarak büyür, ancak bu büyüme her 100 hastanın 15’inde sorun oluşturuyor, bunların da bazıları medikal tedavilerle çözülebilirken bazılarında ise cerrahi devreye giriyor” dedi.
ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ
Hastaların genel durumunun İyi Huylu Prostat Büyümesi sorununda önemli olduğunu belirten Op. Dr. Yurdaer Kaynak, “Örneğin diyabet, metabolik sendrom durumu, cinsel işlev bozuklukları, böbrek taşları, safra kesesi taşlarının dahi bununla ilgisi var. Aslında önümüzde karma bir tablo var, prostat da bu sendromun bir parçasıdır. Örneğin kişinin kilosu fazlaysa önce kilo vermesini isteriz, obezite de bir risk faktörüdür” diye konuştu.
Bu hastalık için erken tanının hayati olduğunu vurgulayan Op. Dr. Kaynak, şunları söyledi:
“En önemli kısım hastanın zamanında gelmesi çünkü son zamanlarında gelen hastaların mesane fonksiyonlarının düzelmesi yıllar alabiliyor. Doğru zamanda doğru tedavi yöntemi çok önemli, ilk aşamalarda medikal tedaviler önerilir, ancak bunların da kalp, damar beyin fonksiyonları üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabiliyor, kullanılan başka ilaçlarla farklı etkileşimleri olabiliyor, bu nedenle cerrahi müdahale gerekebiliyor, ya da kişi sürekli ilaç kullanmak istemeyip kendi cerrahi isteyebiliyor. Ancak kişinin böbrek fonksiyonları bozulduysa, mesanede taş oluşturduysa, tekrarlayan tıkanmalar varsa, kanama varsa, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında cerrahi gerekir.”
KESİ VE DELİK OLMAZ
İyi Huylu Prostat Büyümesi tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemler içinde yer alan BipoLEP yöntemi hakkında bilgi veren Op. Dr. Kaynak, şunları aktardı:
“BipoLEP endoskopik bir yöntemdir; yani herhangi bir kesi yapmadan, idrar yolu girişinden yapılan cerrahi işlemdir, en yeni yöntemdir kapalı olarak prostatın çıkarılması işlemidir. Prostatın büyüklüğünden bağımsız bir işlemdir ve kullanılan enerji minimaldir, burada idrar kanalına 12 milimetre kalınlığında endoskopik bir aletle girilip, prostatı bütün olarak çıkarırız, bunu mesane boyuna kadar getirip küçük parçalara bölüp dışarı çıkarırız. Su enerjisi kullanıyoruz dolayısıyla dokuda minimal bir hasar oluşur, bir kesi veya delik olmadığı için hastanın iyileşmesi süreci de hızlanır,diğer ameliyatların tekrar etme riski yüzde 15 ile 20 arasında değişirken BipoLEP yönteminde doğru plandaysanız tekrar etme riski yoktur.”
YILDA BİR KEZ GÖRÜNMELİ
BipoLEP yönteminin; her yaş grubunda ve her boyuttaki prostatta uygulanabildiğini belirten Kaynak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hastalar normal hayatlarına ameliyattan sonraki 3’üncü günde devam edebilirler. Bir kesi ve delik olmadığı için ağrı durumu da çok azdır. Yaşam kalitesinde ciddi yükselmeler görülüyor, cinsel fonksiyonlarında iyileşmeler görülür. Bu yöntemin en güzel taraflarından biri de bu dokuları patolojiye gönderebilmemiz, böylece prostat kanseri var mı diye de inceleme şansımız olur. Prostat kanseri biliyoruz ki erken dönemde hiçbir belirti vermez, geç dönemlerde ağrı ve tıkanmaya neden olur ancak son evrede tedavi olanakları çok azalır ve bu kanserler erkeklerde görülen en sık kanserlerdir. Dolayısıyla hiçbir sorunu olmasa dahi erkekler 50 yaşından sonra yılda 1 kere üroloji uzmanına görünmelidir, ailede kanser öyküsü olan hastaların ise 40 yaşından sonra gelmeleri gerekir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Alp’ten yeni Kaymakam Başoğlu'na hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Alp’ten yeni Kaymakam Başoğlu'na hayırlı olsun ...
Felci azmiyle 6 ayda yendi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Berrin Akpınar:, "Hastamız seanslarına uydu ve çabasıyla sağlığına kavuştu" Felç geçiren Şahin Tekkaya: "Geldiğimde yürüyemiyordum, konuşamıyordum"
YEREL HABERLER Felci azmiyle 6 ayda yendi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Dr. ...
Dakikalarla yarıştılar yaralı köpeği hayatta tuttular Av tüfeği ile vurulan köpek tek bacağını kaybetti Veteriner Mustafa Sayın: “Hayati tehlikeyi atlattı, ancak 3 bacaklı hayatına devam edecek” "Yan tarafından giren kurşun öbür ayağından çıkmış, biraz daha yukarı gelseydi bu hayvanın kalbine gelip ölümüne neden olabilirdi" "Bunu yapanları vicdan yoksunu, insanlık yoksunu olarak adlandırmak lazım"
YEREL HABERLER Dakikalarla yarıştılar yaralı köpeği hayatta ...
Eskişehirli 82 yaşında emekli avukat şair-yazar Tahsin Bezek’in yedi eseri yayımlandı
YEREL HABERLER Eskişehirli 82 yaşında emekli avukat şair-yazar ...
Seyhan, "Milli Uzay Programı’nın sonuna kadar yanındayız"
YEREL HABERLER Seyhan, "Milli Uzay Programı’nın sonuna kadar ...
Anadolu’da “Dijital Eğitim Günleri” düzenlenecek
YEREL HABERLER Anadolu’da “Dijital Eğitim Günleri” düzenlenecek
OEDAŞ yeni binasında hizmet vermeye başlıyor Osmangazi EDAŞ’ın Eskişehir İl Müdürlüğü taşınıyor
YEREL HABERLER OEDAŞ yeni binasında hizmet vermeye ...
Gece gündüz demeden ‘Çekmek’ onların işi Oto kurtarıcılar pandemi sürecinde 24 saat hazır bekliyorlar Oto kurtarıcı Arda Er: “Pandemi sürecinde daha çok kazalara gidiyoruz”
YEREL HABERLER Gece gündüz demeden ‘Çekmek’ onların işi Oto ...
Yarım asırlık eşi için evinin önünü botanik parka çevirdi Felç geçiren eşinin mutluluğu için kaldırıma banklar yerleştirdim, çevreyi çiçeklerle doldurdu Güneşten faydalanmak için çıktıkları sokakta “Sevgililer ve Âşıklar Parkı” adını verdiği yeni bir yaşam alanı oluşturdu 78 yaşındaki Memduh Çetin: "15 senedir eşimin çayını bile karıştırıyorum, hiç kötü söz söylemedim, bir kez elimi kaldırmadım" “Çiçekleri satın almak isteyenler oluyor, ama onları eşim için alıyorum”
YEREL HABERLER Yarım asırlık eşi için evinin önünü botanik parka ...
Sokak kedilerinde ölümcül ve bulaşıcı salgın tehlikesi
YEREL HABERLER Sokak kedilerinde ölümcül ve bulaşıcı salgın ...
Hava ısınınca meyveler çürüdü, manav zor durumda Kış mevsiminde adeta yaz gibi günler yaşanabileceğini hesaplayamayan manavlar zor günleri geçiriyor
YEREL HABERLER Hava ısınınca meyveler çürüdü, manav zor durumda Kış ...
Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
Roma dönemine ait heykeli satamadan jandarmaya yakalandılar
YEREL HABERLER Roma dönemine ait heykeli satamadan jandarmaya ...
Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 silah bulundu
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta 3 silah bulundu
Ağaç Koruma Derneği'ne kumar operasyonu
YEREL HABERLER Ağaç Koruma Derneği'ne kumar operasyonu
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli ...
Kahveci esnafından Başkan Ataç’a teşekkür
YEREL HABERLER Kahveci esnafından Başkan Ataç’a teşekkür
Odunpazarı kedilerde FİP hastalığına karşı uyardı Geçici hayvan bakımevinde karantina odaları oluşturuldu
YEREL HABERLER Odunpazarı kedilerde FİP hastalığına karşı ...
ESO, taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na iletti ESO Yönetim Kurulu Üyesi Albayrak, Bakan Karaismailoğlu ile görüştü
YEREL HABERLER ESO, taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na iletti ESO ...
Seyir halindeki TIR´da yangın çıktı
YEREL HABERLER Seyir halindeki TIR´da yangın çıktı
KOSGEB İl Müdürü Yılmaz’dan Eskişehir OSB Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER KOSGEB İl Müdürü Yılmaz’dan Eskişehir OSB Müdürlüğüne ...
Eskişehir'de tır yangını Deterjan yüklü aracın tekerlerinde başlayan yangın tırı kapladı, büyük panik yaşandı
YEREL HABERLER Eskişehir'de tır yangını Deterjan yüklü aracın ...
Beylikova kırsal mahalleye geçişe hazır
YEREL HABERLER Beylikova kırsal mahalleye geçişe hazır
(Özel) Fedakâr anne ile 3 çocuğunun çığlığı Üvey baba şiddetinden kurtulmak, hayatını kurup mutlu olmak için erken yaşta evlendi, ama yine yüzü gülmedi Eşinden ayrılınca çocukları ile ortada kaldı İkisi hasta olan çocukları için mücadele veren Fadime Gezerler yardıma ve desteğe muhtaç Çaresiz kalan anne Fadime Gezerler: “İmam nikâhlı olduğum için nafaka talep edemedim, 730 lira bakım ücreti, 530 lira engelli maaşı için geçinmeye çalışıyorum" “Çocuğumun görmesi için gözlük alamadım”
YEREL HABERLER (Özel) Fedakâr anne ile 3 çocuğunun çığlığı Üvey baba ...