Anadolu Üniversitesi ASTAM Seminerler Dizisi’nin ilki gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi ArkeolojiSanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (ASTAM) bünyesinde düzenlenen seminerler dizisinin ilki gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan, Anadolu Üniversitesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği Olympos antik kentinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Geniş bir katılımla canlı yayın olarak gerçekleşen seminerde Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan, Olympos tarihine ilişkin bulguları, MS 2. yüzyıl sonrası ile MS 7. yüzyılda kentin bir şekilde terk edilmesi sürecindeki ait antik kent dokusunu dinleyicilere aktardı. Uçkan, Olympos antik kentinin yaklaşık beş yüz yıllık süreci yansıttığını, tüm değişim ve dönüşümleri de net olarak içermesi bakımından önemli bir kentsel dokuya sahip olduğunu, antik kentte kazılarla paralel onarım, konservasyon ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldığını belirtti.

ASTAM Seminerler Dizisi, 15 Şubat Pazartesi Doç. Dr. Mahmut Bilge Baştürk’ün "2019 Kazı Sezonu Verileri Işığında Şarhöyük'te Erken Hellenistik Dönem" başlıklı semineri ile devam edecek.

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