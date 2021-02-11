EFT dolandırıcılığı yapan şüpheliler adliyede

Eskişehir ve çevre illerde, internet sitelerinde satışa konulan araçları satın almak bahanesi ile vatandaşları sahte EFT havalesi ile dolandırdıkları iddiası ile polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'in yanı sıra Bilecik, Afyonkarahisar, Bursa ve Kütahya'da, internet sitelerinde yayınladıkları ilanla araçlarını satmak isteyen vatandaşları dolandırmaya çalışan E. B. ve 7 arkadaşının ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ olayına karıştıkları, yapılan teknik takip çalışması sonucu tespit edildi. Şahıslar, dolandırmak istedikleri vatandaşlara, kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri inşaat firmasını göstererek güven sağlayıp, araç devir işlemleri için notere EFT saati geçtikten sonra götürdükleri, araçları suç ortakları olan diğer arkadaşlarının üzerine yaptıkları ve bu şahıslarında aynı anda farklı noterden arabayı üçüncü masum şahıslara sattıkları tespit edildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik çalışmalarda 8 şüpheli şahsın bir hafta içerisinde 5 olayı tespit edildi ve vatandaşı dolandırarak alınan 5 araç, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illerinde bulundu. Devam eden çalışmalarda aynı şüphelilerin, Eskişehir ve yakın illeri kapsayacak şekilde 19 vatandaşı daha dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelileri yakalamaya yönelik 10 adreste yapılan operasyonlarda yakalanan E.B., M.Ş., H.K., S.Ö, İ.G. ve M.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında yer alan Burak M.'nin ise aynı soruşturma kapmasında geçtiğimiz günlerde suçüstü yakalandığı ve tutukluluk halinin devam ettiği belirtildi.

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