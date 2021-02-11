Uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 şahıstan 1’i tutuklandı

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Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şahıstan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Orhangazi mahallesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda; 6,58 gram metamfetamin maddesi, 12 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler M.D. ve U.B. ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Şühelilerden U.B. serbest bırakılırken, M.D. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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