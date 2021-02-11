Eskişehir Sanayi Odası ve TOBB Eskişehir GGK’dan öğrencilere tablet desteği

Eskişehir Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmelerinde destek vermek amacı ile Eskişehir Sarıcakaya ilçesi Sarıcakaya Ortaokulu’na 8 tablet hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Eskişehir Sanayi Odası ve TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) katkılarıyla temin edilen tabletler Sarıcakaya Ortaokulu Müdürü Necla Uyar’a teslim edildi. Okul binasında gerçekleştirilen törende ihtiyaç sahibi öğrenciler ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yazar, Eskişehir GGK İcra Komitesi Başkanı Bora Mehmet Osmalı, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İlhan Köksal, GGK İcra Komitesi Üyeleri Umut Rallas, Eray Gönenli, Atakan Bakılan ve ESO Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Sarpkaya yer aldı.

Teslim töreninde değerlendirmede bulanan GGK İcra Komitesi Başkanı Bora Mehmet Osmalı, “Pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi yapılan derslere teknik yetersizlik nedeni ile dâhil olamayan öğrencilerimizin yanında olmak istedik. Destek vermek ve eğitimden geri kalmamalarını istiyoruz. Bu nedenle bugün Sarıcakaya ilçemizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle bir araya geldik. Tabletlerimizi teslim ettik, inanıyoruz ki derslerine sıkı sıkıya bağlanacak ve geleceğimizi sağlam temellerle daha yukarıya taşıyacaklar. Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu olarak sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Eskişehir GGK ve ESO heyeti tören sonrası Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat ve İlçe Milli eğitim Müdürü Ahmet Yazar’ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.