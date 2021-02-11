Tartıştığı iş arkadaşını bıçakla yaraladı

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Eskişehir’de iş arkadaşları arasında çıkan tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 75. yıl OSB mahallesinde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan A.K. ile S.S. arasında iş meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle A.K., S.S.’yi bıçakla yaraladı.

Yaralanan S.S.’nin hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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