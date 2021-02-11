Şüpheli araçta 2 adet silah bulundu

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 adet silah ve 1 adet bıçak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Güllük mahallesinde devriye görevindeki bekçiler, şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan iki kişinin sokağa çıkma izin belgeleri sorguladı. Sürücü A.R.A.’nın izni bulunurken, yanındaki S.Ü. isimli şahsın izninin olmadığı anlaşıldı. Şüphe üzerine üst araması yaplınca S.Ü.’nün şarjöründe 5 adet mermi olan silah ve A.R.A’dada bıçak olduğu tespit edildi. Ayrıca araç içinde yapılan aramada ise bir silah ve 10 adet dolu fişek bulundu.

Şüphelilerin gözaltına alınmasıyla polis merkezine gelen M.N.A. isimli şahıs, silahların kendisine ait olduğunu ifade ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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