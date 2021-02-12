Kısıtlama saatlerinde evlere alkol servisi Yasadışı alkol satışı yapan araç sürücüsüne 20 bin 150 lira para cezası verildi

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatler arasında otomobille evlere giderek alkol satışı yaptığı tespit edilen ve kovalamaca sonucu yakalanan araç sürücüsüne, 20 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir otomobil belirledi. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçan araç sürücüsü Ş.B., Ziraat caddesi Karabayır mevkiinde otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmak isterken yakalandı. Araçta yapılan aramada 131 adet içki şişesi, alkol servisi yazan magnet ve pos cihazı ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlere giderek otomobille alkol servisi yaptığı tespit edilen Ş.B.’ye; ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlike düşürmek, ters yönde ilerlemek ve makas atmak suçlarından trafik ekiplerince idari ceza uygulandı. Ayrıca kaçak içki satışı ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de Ş.B.’ye 20 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.