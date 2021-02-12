Muhtarlar atık toplama sistemini tanıyor

Tepebaşı bölgesinde görevli mahalle muhtarları, düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, ilçede sürdürülen atık toplama sistemini detayları ile öğrenme fırsatı yakalıyor.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmaların tanıtımını yapmayı da ihmal etmiyor.

Son olarak düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile ilçede uygulanan atık toplama sistemleri, Tepebaşı’nda görev yapan mahalle muhtarlarına anlatılıyor. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yıllardır ilçede sürdürülen çalışmalar kapsamında belediye yetkilileri, sisteme dair birçok önemli detayı muhtarlara görseller eşliğinde aktarıyor. Her iki müdürlüğün yetkilileri muhtarlara yapılan sunumlarda; evsel atıklar, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, elektronik atıklar, atık piller, atık ilaçlar ve atık yönetiminde yaşanan olumsuz durumlarla ilgili detaylı bilgiler veriyor. Yetkililer, atık yönetiminde muhtarlar ile yapılan görüşmelerin önemli olduğunu ifade ederken, Tepebaşı muhtarları da düzenlenen toplantılardan dolayı memnun olduklarını ifade ediyor. Toplantılarda, muhtarlardan gelen sorular da yetkililerce cevaplandırılıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, mahalle bazlı atık yönetiminde, sistemin daha sorunsuz işleyişi için önem arz eden toplantıların devam edeceğini belirtti.

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