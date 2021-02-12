Kuyumcular ’14 Şubat’ umudunu bulamadı

14 Şubat tarihinde kutlanacak Sevgililer Günü öncesinde bugün son satışlarını yapan kuyumcular, kısıtlamadan muaf olma umuduna kavuşamadı.

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günün, pazar gününe denek gelmesi kuyumcuları olumsuz etkiledi. Dünya genelinde etkili olan Korona virüs (Covid19) nedeniyle hafta sonları devam eden sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kuyumcular, kendileri için özel sayılan Sevgililer Gününde de bu sene kapalı kalacak. Dolaysıyla kısıtlamanın başlamasına saatler kala son hediye satışlarını yapan kuyumcu esnafı, özel hareketlik beklerken vatandaşlardan bekledikleri ilgiyi görmedi. Çiçekçilere tanınan kısıtlamadan muafiyet izni gibi kendilerine de izin isteyen kuyumcular hakkında yetkiler tarafından bir olumlu açıklama yapılmazken, kısıtlamadan önce son satışlarını yapmak isteyen esnaf, 14 Şubattan önceki son mesaisinde de müşterisiz kaldı. Kuyumcular Çarşısı, çevresindeki sokaklar, mağazalarda hareketsizlik gözlemlenirken, bölgeye gelen müşteriler ise fiyat pahalılığından istediğini alamadan geri döndüğü görüldü. Eskişehir Kuyumcular Çarşısı’nda müşteri bekleyen esnaf, insanların artık internetten hazır hediye paketlerini aldıkları, Kuyumcular Çarşı’sına gelmediği belirtti.

Başka bir kuyumcu, haftanın son gününde 14 Şubat için hareketlik beklerken kuyumcular en durgun zamanını yaşadığı ifade etti.

İsmini belirtmek isteyemeyen diğer bir kuyumcu esnafı ise, “Umudumuz bulamadık. İnsanlar bizden hediye almak yerine evde kalarak uzaktan alışveriş yapıyor. Önceki günlerde çok az bir artış vardır satışta. Ancak bugün son gün olmasına rağmen herkes gibi ben de boş geçirdim. Müşteri gelmiyor. Gelen de bakıp geri gidiyor” dedi.

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