Sevgililer Gününü ayrı geçirilecek çiftlere uzmanından tavsiyeler Online 14 Şubat için aktiviteler Online ortam duygu akışına engel değil Ufak jest ve mimiklerle sağlıklı iletişimin kurulabilir, kısıtlama dönemini çiftler en az yıpranmayla atlatabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgililer Gününü ayrı geçirilecek çiftlere uzmanından tavsiyeler Online 14 Şubat için aktiviteler Online ortam duygu akışına engel değil Ufak jest ve mimiklerle sağlıklı iletişimin kurulabilir, kısıtlama dönemini çiftler en az yıpranmayla atlatabilir

İHA

Sevgililer Gününü ayrı geçirilecek çiftlere uzmanından tavsiyeler Online 14 Şubat için aktiviteler Online ortam duygu akışına engel değil Ufak jest ve mimiklerle sağlıklı iletişimin kurulabilir, kısıtlama dönemini çiftler en az yıpranmayla atlatabilir

Korona virüs salgının getirdiği kısıtlamalar sevgililerin yüz yüze görüşmesinde en büyük engel olurken, buna rağmen yapılabilecek ufak jest ve mimiklerle sağlıklı iletişimin kurulabilir, bunun sonucu olaraktan da kısıtlama dönemini çiftler en az yıpranmayla atlatabilir.
Covid19 salgınından dolayı içinde bulunulan dönem, insanları birçok alışkanlığını yeniden düzenlemeye sevk ediyor. Salgın günlük yaşam dinamiklerinin eskiye nazaran belirgin bir biçimde değiştirdi. Bütün bu olanlardan her şey gibi ikili ilişkiler de nasibini aldı. Bu yıl diğer yıllardan farklı bir 14 Şubat yaşanacağı aşikâr. Covid19 salgınıyla gelen ‘Sosyal Mesafe’ kavramı, insanların yüz yüze görüşmesini ve iletişimini önemli ölçüde engelliyor. Özellikle çiftlerin kısıtlamalar kapsamında ilişkilerinin büyük bölümünü ekran karşısında geçiriyor. Her şeye rağmen bu Sevgililer Gününde çiftler yan yana gelemeseler de, birbirlerine ne denli değer verdiklerini hissettirmeleri mümkün. Dijital ortam yüz yüze iletişimin yerini tutmasa da uzmanlara göre yapılabilecek ufak jest ve mimiklerle sağlıklı iletişimin kurulabilir, bunun sonucu olaraktan da kısıtlama dönemini çiftler en az yıpranmayla atlatabilir.

Online ortam duygu akışına engel değil
Konuyla konuşan Psikiyatrist Yelda Öge, çiftler için bu seneki koşulların diğerlerinde farklı olacağını aktardı. Dijital ortamdaki duygu yoksunluğunun önüne geçmenin yollarından bahseden Öge, 14 Şubatta yapılabilecek ufak dokunuşlarla sağlıklı bir ilişkinin sürdürülebileceğinin altını çizdi. Psikiyatrist Öge, konuyla ilgili tavsiyelerde bulunarak, “Pandemi hayatımızı etkilediği gibi ilişkilerimizi de etkiledi. Görüntülü görüşmelerin artması birbirlerini duygusal açıdan tanımalarını engelliyor olabilir. Duygusal yoksulluk hissediyor olabilirler. Ama şuan için de bulunduğumuz durum sağlığımızı ciddi derece de tehdit ettiği için, bu yıl ki 14 Şubatın diğerlerinden farklı geçeceğini söyleyebiliriz. Yine de görüntülü görüşmelerde duygusal anlamda birbirlerini ifade etmelerine engel değil. Görüntülü görüşmede de olsa sevdikleri şeyleri yapabilirler, yemek yiyebilirler, konuşarak duygusal anlamda ilişkilerini güçlendirebilirler. Bunun yanın da birbirlerine küçük jestler yapabilirler, birbirlerine hediye gönderebilirler. Sevgi aslında tek bir günde ya da sürekli yan yana yaşanabilecek bir şey değil. Sağlıklı ve güvenli bir ilişkide mesafeler olsa da çiftler sevgilerini birbirlerine hissettirebilirler. Yani uzaklık güvenli ilişkiyi yıpratmaz sadece bazı duygular yüzeysel kalacaktır. Sanal ortamda oyun oynayabilirler, ortak film seyredebilirler. Bu şekilde sevgililer gününü kutlayabilirler.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyumcular ’14 Şubat’ umudunu bulamadı
YEREL HABERLER Kuyumcular ’14 Şubat’ umudunu bulamadı
13 milyon liralık vurgun yapan Sibel Gönenli; Paraları kendi istekleriyle verdiler
YEREL HABERLER 13 milyon liralık vurgun yapan Sibel Gönenli; ...
Muhtarlar atık toplama sistemini tanıyor
YEREL HABERLER Muhtarlar atık toplama sistemini tanıyor
Yükseköğretim deakreditasyon ve kalite çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Yükseköğretim deakreditasyon ve kalite çalışmaları ...
Annesiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü; "Pişman değilim" dedi
YEREL HABERLER Annesiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü; ...
Tepebaşı personelinden kan bağışı
YEREL HABERLER Tepebaşı personelinden kan bağışı
Tutuklanan Seyitgazi cinayeti şüphelisinin ilk ifadesi “Pişman değilim, cinayeti namus davası için işledim”
YEREL HABERLER Tutuklanan Seyitgazi cinayeti şüphelisinin ilk ...
Köy okulları 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Köy okulları 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime hazır
Seyitgazi cinayeti şüphelilerinden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Seyitgazi cinayeti şüphelilerinden biri tutuklandı
‘Vampir Sibel’ davası ertelendi Çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen şüpheli 121 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor
YEREL HABERLER ‘Vampir Sibel’ davası ertelendi Çiftlik evinde ...
EsEs Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER EsEs Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Tartışma yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu Husumetli olduğu şahsı tüfekle öldürdü, anne ve iki oğlu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tartışma yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu Husumetli ...
Eskişehir’de hava sıcaklı 14 derece birden düştü Dün yaz, bugün kış Soğuk havalar geri döndü
YEREL HABERLER Eskişehir’de hava sıcaklı 14 derece birden düştü Dün ...
Kısıtlama saatlerinde evlere alkol servisi Yasadışı alkol satışı yapan araç sürücüsüne 20 bin 150 lira para cezası verildi
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde evlere alkol servisi Yasadışı ...
Pandemide sağlıklı beslenmenin 5 adımı
YEREL HABERLER Pandemide sağlıklı beslenmenin 5 adımı
Otomobilden içki satışı yapan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden içki satışı yapan 3 kişi kovalamaca ...
Eskişehir´de mutant virüslü 10 kişinin temaslısı 34 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Eskişehir´de mutant virüslü 10 kişinin temaslısı 34 ...
eAtık ve geri dönüşümü hakkında farkındalık kazanıyor ve kazandırıyorlar
YEREL HABERLER eAtık ve geri dönüşümü hakkında farkındalık kazanıyor ...
Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu yaptılar 22 ayda hafızlığı bitiren 15 yaşındaki İbrahim Halil Karaaslan için hocaları pek de eşine rastlanmayan kutlama düzenledi Araç gelin arabası gibi süslendi, konvoy mezarlık ziyaretinin ardından ilçe müftülüğünde sonlandı
YEREL HABERLER Hafızlığı kutlamak için adeta gelin konvoyu ...
Zamanında egzoz bakımı hem çevreyi hem de cebimizi koruyor Egzoz sistemi içerisinde bulunan katalizör ve partikül filtresi araçlarda adeta akciğer görevi görüyor Egzoz ustası Fatih Kuyukazan: “Dizel araçlarda benzinlilere kıyasla daha fazla egzoz problemi yaşanıyor" "Zamanında egzoz bakımı yapılmadığı için araçta çekiş düşüklüğüne, performans kaybına ve hararete neden olur"
YEREL HABERLER Zamanında egzoz bakımı hem çevreyi hem de cebimizi ...
Eskişehir'de 11 evde toplam 44 kişi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Eskişehir'de 11 evde toplam 44 kişi karantinaya ...
Mutasyonlu koronavirüs karantinasına sıkı denetim
YEREL HABERLER Mutasyonlu koronavirüs karantinasına sıkı denetim
Esnaf derdini Başkan Kurt’a anlattı
YEREL HABERLER Esnaf derdini Başkan Kurt’a anlattı
Şüpheli araçta 2 adet silah bulundu
YEREL HABERLER Şüpheli araçta 2 adet silah bulundu