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Korona virüs dede ile torunu durduramadı Hayırsever ikiliye Türkiye’nin dört bir yanından, Almanya ve Azerbaycan'dan bile kargo aracıyla kapak ulaşıyor Dede ve torun, yaşları sebebi ile virüs tedbirleri kapsamında ancak belli saatlerde dışarı çıkmalarına izin veriyor Gelen kapakları dezenfekte ettikten sonra çuvallayıp ilgili yerlere verip tekerlekli sandalye alıyorlar Dede Halit Aydoğan; "İşimizde biraz azalma var, ama Korona virüs yardım severliğimizin önüne geçemez”

İHA

Korona virüs dede ile torunu durduramadı Hayırsever ikiliye Türkiye’nin dört bir yanından, Almanya ve Azerbaycan'dan bile kargo aracıyla kapak ulaşıyor Dede ve torun, yaşları sebebi ile virüs tedbirleri kapsamında ancak belli saatlerde dışarı çıkmalarına izin veriyor Gelen kapakları dezenfekte ettikten sonra çuvallayıp ilgili yerlere verip tekerlekli sandalye alıyorlar Dede Halit Aydoğan; "İşimizde biraz azalma var, ama Korona virüs yardım severliğimizin önüne geçemez”

Dünya genelinde etkili olan Korona virüs yüzünden birçok etkinlik iptal olurken, topladıkları plastik kapağını tekerlekli sandalye dönüştürerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ’Dede ve Torun’, tedbirler kapsamında yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.
Eskişehir’de yaşayan ve Türkiye genelinde topladıkları kapaklarla engelli bireylere yardım etmeleriyle bilinen dede ile torun, Korona virüs döneminde tedbirleri kapsamında belli saatlerde dışarı çıkmalarına rağmen çöpten ve duyarlı vatandaşların gönderdikleriyle kapak toplamaya devam ediyor. 74 yaşında olan dede Halit Aydoğan ve 18 yaşında olan torun Melike Sarıtaş, dışarı çıkabildikleri saat dilimi kısıtlı olmasına rağmen 13 yıldır olduğu sürdürdükleri kapak toplama işleminde hız kesmiyor. İkiliye, şehir içi, Türkiye’nin dört bir yanı ve Almanya, Azerbaycan başta olmak üzere yurt dışından kargo aracıyla kapak ulaştırıyor. Dedetorun ise gelen kapakları dezenfekte ettikten sonra çuvallayıp ilgili yerlere verip tekerlekli sandalye alıyor. Daha sonra bu sandalyeleri ihtiyaç vatandaşlara ulaştırıyor.

Kısıtlama dışındaki saatlerde sokakta kapak topladı
Kısıtlamalarda dedesinin 65 yaş üstü ve kendisinin de 20 yaş altı oluşundan dolayı kapak toplamak konusundan dar zaman aralığına sahip olduklarını belirten torun Melike Sarıtaş, ellerinden geldiğince bu zamanı verimli kullanmaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca dedesinin risk grubunda olması nedeniyle kargo yoluyla gelen kapakları çeşitli tedbirlerle dokunduklarını belirten Sarıtaş, “Kısıtlamalar bizi tabi zor durumda bıraktı. Ben 18 yaşında olduğum için saat 16.00’ya kadar çıkabilmeme rağmen, dedemi sağlığı açısında dışarıya çıkarmamasına özen gösterdik. Kapak toplama konusunda ben dedemi biraz daha geri planda tutuyordum. Ben kendim önlemlerim alıp, eldivenimi takıp, maskemi takıp, gerekli tedbirlerimi alarak saat 16.00’ya kadar sokakta kapak topladığım ve daha fazla yardım etmeye çalıştığım oldu. Çünkü bizim bu dönemde kargo desteklerimiz az da olsa bir gerileme yaşadı. Çünkü dedemin sağlığını ön planda tutanlar bize göndermeme kararı alanlar oldu. Kafelerin de kapatılmasıyla birazcık yardım dursa da ben bir şekilde bunu kendi çabalarımla tamamlamaya çalıştım. Kapaklarımız hala gelmeye devam etse de bunları çeşitli tedbirlerden geçiriyoruz. Zaten gönderen takipçilerimize de şu şekilde söylüyoruz: Dezenfekte ederek veya kolonya dökerek gönderin. Çünkü dedem 74 yaşında ve bu dönem aslında onun için çok daha fazla kritik. Biz de kendimiz kapaklarımız geldiğinde bunlara kolonya dökerek eldivenlerimizi ve maskelerimizi takarak kapakları ayırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hayırseverler yurt dışından bile kapak gönderdiler
Türkiye’nin neredeyse bütün illerinden kapak yardımı aldıklarını söyleyen Melike Sarıtaş, zaman zaman yurt dışından dahi kapak geldiğini dile getirdi. Sarıtaş, “Gördüğümüz kapaklarda her renk bulunur. Bu demek oluyor ki bize her şehirden kapak geliyor. Bize şu an da mesela kapatılmasına rağmen mekânlar, kafelerden destek gelmeye devam ediyor. Kafeler kapatıldı. Tabi ki eskisi kadar kapak gelmiyor. Ama kafe sahipleri ya da başka spor salonları sahipleri o kadar duyarlı ki, yaptığımız işi o kadar benimsemiş ki bize hala kapak göndermeye devam ediyorlar. Bize Almanya’dan, Azerbaycan’dan bile kapaklar geliyor. Gerçekten milletimiz bu konuda çok duyarlı. Bu bizi çok sevindiriyor aslında. Biz de en iyi şekilde tedbirlerimizi alarak bu dönemde bu şeklide devam etmeye çalışıyoruz” diye durumu anlattı.
İl dışından kapak gönderen vatandaşlara bir tavsiyede bulunan Melike Sarıtaş konuşmasına şöyle devam etti:
“23 çuval veya daha fazla kapağa sahip olan, toplayan vatandaşlarımız Eskişehir otogar emanet kısmına bize kapak gönderebiliyorlar. Emanet kısmına göndermeleri çok önemli, çünkü bizim orada tanıdığımız var ve bu kapaklar biriktiğinde biz oraya gidip toplu olarak kapaklarımızı alabiliyoruz. O yüzden destekçilerimize özellikle emanet bölümüne bırakmalarını vurguluyoruz.”

“Biraz azalma var ama Korona virüs yardım severliğimizin önüne geçemez”
Dede Halit Aydoğan ise, Covid19 salgını sürecinde işlerinde biraz azalma olsa da virüsün hayırseverlerden güçlü olmadığı belirterek duygulandı. Salgın döneminde günde ortalama 20 kilo kapak toplandığını söyleyen, şimdiye kadar toplanan kapak rakamlarını ve verilen tekerlekli sandalye sayısını paylaşan Halit Aydoğan, yaşanan salgının yardımlarını sekteye uğratamayacağını belirtti. Aydoğan konuyla ilgili, “Korona öncesinde günlük ortalama 6570 kilo arasında kapağım geliyordu. Korona virüsten dolayı kapak almayı durdurduk. Sadece komşuların attığı kapaklarla, otogara gelen kapaklarla günlük ortalama 20 kiloya aşkın şeklinde kapak geliyor. Bir bunları toplayarak pet kapak, renkli kapak ve damacana kapak olmak üzere çuvalları dikiyorum. Korona virüs asla bizim yardımseverliğimizin önüne geçemez. Çünkü milletimiz yardım severlik için gayret ediyor, uğraşıyor. Biz onların elli, ayağı olmaya uğraşıyoruz. Bu çabalarla bir engellinin de eli, ayağı olmak için hepimiz beraber mücadele ediyoruz. Bugüne kadar 120 tonun üzerine ben kapak topladım. Verdiğim araba sayısı 427’dir. Ben, bize destek veren hayırsever kardeşlerimize, ‘Dede torun mavi kapak’ adresinden bizi Takip edenlerden Allah razı olsun diyorum” dedi.

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