HDP afişi bulunan bilborda saldırı

Eskişehir'de Milliyetçi Hareket Partisi ve bazı kesimler tarafından tepkilere sebep olan Halkın Demokrasi Partisi (HDP)'ye ait 'Herkes için eşitlik', 'Herkes için adalet' yazılı bir bilbord kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

Porsuk Bulvarı Tema Vakfı Sokağın girişinde bulunan bilbordun camı kırarak içindeki afiş çıkartılıp atıldı. Ayrıca panonun plastik kısmı vurarak delinirken, yaşanan olayın ortaya çıkması ile bölgeye giden polis ekipleri kırılan cam parçalarını ve atılan afişini toplayarak olay hakkında inceleme başlattı.

Bir süredir şehrin bazı bölgelerindeki bilbordlarda yer alan afişler, sosyal medya üzerinden çok sayıda tepkiye sebep olmuştu. MHP Eskişehir İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından gösterilen tepkide, "Tapusu rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş beye ait olan MHP Odunpazarı İlçe Teşkilatımızı görecek şekilde önüne konuşlandırılan raketlerde HDP Genel Merkezinin ‘Herkes için eşitlik herkes için adalet’ sloganları yer almaktadır. Bu bilinçli bir eylem midir? Bilinçli ise yetkili merciiler bu işin hesabını vermek zorundadır! Bizse ‘Şehit anneleri için adalet, Diyarbakır anneleri için adalet’ diyoruz!” diye belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda bir vatandaş, “Bunlar PKK'nın kol kola girdiği yoldaşları. Birlikte yiyip içtiği kardeşleri. Uyan artık, uyan Eskişehir uyan. Uyuduğun gaflet uykusundan” dedi.

Diğer bir vatandaş, “Türkiye şehitlerine ağlarken Eskişehir CHP Büyükşehir Belediyesi HDP‘nin afişinin reklamına müsaade ediyor” şeklinde paylaşımda bulundu.

Başka bir kullanıcı ise “Çocukların ve sivillerin katili olan PKK 'nın sözcüsü olan HDP 'nin reklamını billboardlara taşıyan Eskişehir Büyükşehir Belediyesini kınıyoruz. Yaptığımız yanlıştan bir an evvel dönmenizi temenni ederiz” dedi.

Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e etiket yapan bir vatandaş ise yaptığı paylaşımda, “Biz şehitlerimize ağlarken CHP’li belediyelerin PKK sözcülüğünü yapan HDP’nin reklamını bilboardlara koyan @Y_Buyukersen. Türkiye ve Eskişehir halkı unutmayacak” diye belirtti.

Başka bir vatandaş yaptığı paylaşımda, “Tam da şehitlerimizin olduğu bir günde PKK’nın sözcüsü olan partinin afişini billboardlara asmak size yakışır” dedi.

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