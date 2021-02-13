Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

DHA

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama


ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. 
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 3 şüpheliyi takibe aldı. Kısa süreli takibin sonunda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin sokak satıcısı diğerlerinin ise uyuşuturucu kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda ise çöp poşetlerinin içine gizlenmiş 136, 41 gram bonzai ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 şüpheli  'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)
2021-02-13 17:02:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Karantinadaki vatandaşlara yardıma koşan hayırsever fırıncı 40 haneli apartmanın önüne sabah ve akşam ücretsiz ekmek servisi yapıyor Her gün 2 kez olmak üzere 50-60 ekmeği apartmanın bahçe çitlerine asıp ihtiyaç durumunda alınmasını sağlıyor Zor durumdaki vatandaşların yardımına koşan fırın işletmecisi İsmet Şarlak; "Komşularımız zor durumda, herkes elinden geldiğince destek olmalı, elini taşın altına koymalı” "Kurulduğumuzdan beri kapımıza kim gelirse gelsin arkamızı dönmedik ve hep yardımcı olmaya çalıştık" Sakinler Apartmanında bir haftadır karantinada olan Nazmiye Geçer, “Kendi adıma ve tüm apartman sakinlerinin adına çok teşekkür ediyorum, böyle bir zamanda böyle insanlar iyi ki varlar”
YEREL HABERLER (Özel) Karantinadaki vatandaşlara yardıma koşan ...
HDP afişi bulunan bilborda saldırı
YEREL HABERLER HDP afişi bulunan bilborda saldırı
Seyitgazi’de Korona virüs denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Seyitgazi’de Korona virüs denetimi yapıldı
Yaklaşan soğuk havalar için ‘Antifriz’ tedbiri
YEREL HABERLER Yaklaşan soğuk havalar için ‘Antifriz’ tedbiri
ESMİAD Başkanı Seyhan’dan Ülkü Ocaklarına ziyaret
YEREL HABERLER ESMİAD Başkanı Seyhan’dan Ülkü Ocaklarına ziyaret
Temizlenen parkta yine aynı görüntüler Eskişehir Kent Ormanı temizlendikten bir ay sonra yine çöplüğe döndü
YEREL HABERLER Temizlenen parkta yine aynı görüntüler Eskişehir Kent ...
Korona virüs dede ile torunu durduramadı Hayırsever ikiliye Türkiye’nin dört bir yanından, Almanya ve Azerbaycan'dan bile kargo aracıyla kapak ulaşıyor Dede ve torun, yaşları sebebi ile virüs tedbirleri kapsamında ancak belli saatlerde dışarı çıkmalarına izin veriyor Gelen kapakları dezenfekte ettikten sonra çuvallayıp ilgili yerlere verip tekerlekli sandalye alıyorlar Dede Halit Aydoğan; "İşimizde biraz azalma var, ama Korona virüs yardım severliğimizin önüne geçemez”
YEREL HABERLER Korona virüs dede ile torunu durduramadı Hayırsever ...
Sevgililer Gününü ayrı geçirilecek çiftlere uzmanından tavsiyeler Online 14 Şubat için aktiviteler Online ortam duygu akışına engel değil Ufak jest ve mimiklerle sağlıklı iletişimin kurulabilir, kısıtlama dönemini çiftler en az yıpranmayla atlatabilir
YEREL HABERLER Sevgililer Gününü ayrı geçirilecek çiftlere ...
Kuyumcular ’14 Şubat’ umudunu bulamadı
YEREL HABERLER Kuyumcular ’14 Şubat’ umudunu bulamadı
13 milyon liralık vurgun yapan Sibel Gönenli; Paraları kendi istekleriyle verdiler
YEREL HABERLER 13 milyon liralık vurgun yapan Sibel Gönenli; ...
Muhtarlar atık toplama sistemini tanıyor
YEREL HABERLER Muhtarlar atık toplama sistemini tanıyor
Yükseköğretim deakreditasyon ve kalite çalışmaları değerlendirildi
YEREL HABERLER Yükseköğretim deakreditasyon ve kalite çalışmaları ...
Annesiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü; "Pişman değilim" dedi
YEREL HABERLER Annesiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü; ...
Tepebaşı personelinden kan bağışı
YEREL HABERLER Tepebaşı personelinden kan bağışı
Tutuklanan Seyitgazi cinayeti şüphelisinin ilk ifadesi “Pişman değilim, cinayeti namus davası için işledim”
YEREL HABERLER Tutuklanan Seyitgazi cinayeti şüphelisinin ilk ...
Köy okulları 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Köy okulları 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime hazır
Seyitgazi cinayeti şüphelilerinden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Seyitgazi cinayeti şüphelilerinden biri tutuklandı
‘Vampir Sibel’ davası ertelendi Çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen şüpheli 121 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor
YEREL HABERLER ‘Vampir Sibel’ davası ertelendi Çiftlik evinde ...
EsEs Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER EsEs Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Tartışma yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu Husumetli olduğu şahsı tüfekle öldürdü, anne ve iki oğlu gözaltına alındı
YEREL HABERLER Tartışma yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu Husumetli ...
Eskişehir’de hava sıcaklı 14 derece birden düştü Dün yaz, bugün kış Soğuk havalar geri döndü
YEREL HABERLER Eskişehir’de hava sıcaklı 14 derece birden düştü Dün ...
Kısıtlama saatlerinde evlere alkol servisi Yasadışı alkol satışı yapan araç sürücüsüne 20 bin 150 lira para cezası verildi
YEREL HABERLER Kısıtlama saatlerinde evlere alkol servisi Yasadışı ...
Pandemide sağlıklı beslenmenin 5 adımı
YEREL HABERLER Pandemide sağlıklı beslenmenin 5 adımı
Otomobilden içki satışı yapan 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilden içki satışı yapan 3 kişi kovalamaca ...