Tartışma yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle vurdu Husumetli olduğu şahsı tüfekle öldürdü, anne ve iki oğlu gözaltına alındı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurarak öldürülürken, olayla ilgili anne ve iki oğlu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi Cevizli mahallesinde aralarında daha önceden husumet bulunan Y.B. (20) kendi evinde gördüğü Sezai S. (51) ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonucunda Y.B., aldığı av tüfeğiyle Sezai S.’yi kasıklarından vurdu. Yaralanan Sezai S. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şüpheli Y.B., annesi H.B.(50) ve abisi U.B.’yi (23) gözaltına aldı.

Sezai. S.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan şüpheliler, Seyitgazi'deki jandarma işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılmaları için Eskişehir'e sevk edildiler.

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