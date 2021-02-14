Akaryakıt istasyonundan Sevgililer Günü’nde çiftlere hem hediye hem indirim Akaryakıt istasyonu işletmecisi Yasin Özüdoğru: “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde moral aşılamak amacıyla bu kampanyayı düşündük” Sefa Kabayel ve Gizem Kökdemir çifti: “Bizi çok mutlu etti”

Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonu, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde işletmeye gelen çiftlere gül hediye edip, akaryakıt alımında da yüzde 5 indirim uyguluyor.

EskişehirAnkara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu, Sevgililer Günü’ne özel etkinlik yaptı. Pandemi sürecinde yaşanan zor günler nedeniyle gelen müşterileri mutlu etmek isteyen istasyon işletmecisi, çift olarak araçlarına yakıt almaya gelen müşterilere hem gül hediye ediyor hem de yüzde 5 indirimle akaryakıt hizmeti veriyor. İstasyona gelen çiftler ise aldıkları gül karşısında hem mutlu oluyor hem de şaşırıyor.

Özel günlerin birçok insan için önemli olduğunu ve Sevgililer Günü nedeniyle çiftlere moral aşılamak istediklerini belirten akaryakıt istasyonu işletmecisi Yasin Özüdoğru, “Bugün özel bir gün olduğu için birçok insan için farklı şeyler ifade ediyor. Çift olarak gelen müşterilerimize içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde moral aşılamak amacıyla farklı bir kampanya yapmayı düşündük. Farklı bir algı oluşturmak istedik. 14 Şubat’ta istasyonumuza çift olarak gelen bütün müşterilerimize gül hediye ediyoruz ve sonrasında da akaryakıtta yüzde 5 indirim yapıyoruz. Akaryakıt işletmeleri standart dışında kalarak işleyişin resmi olduğu yerler olarak biliniyor. Biz biraz da bunu yaparak bu algıyı kırmak istiyoruz. Buradaki amacımız işimizi biraz daha sevimli hale getirmek. Bu yüzden böyle bir girişimde bulunduk. Pandemi sürecinde insanların yüzünü güldürebildiysek bizden bahtiyarı yok. Gelen çiftlerimiz ilk olarak çok şaşırıyor. Bu durumdan dolayı yaşadıkları mutlulukları dile getiriyorlar. Bizde böylelikle kendimizle gurur duyuyoruz. İnsanların yüzünü güldürdüğümüz için mutlu oluyoruz” diye konuştu.



“Bizi çok mutlu etti”

Akaryakıt istasyonuna gelen çiftlerden Sefa Kabayel ve Gizem Kökdamar, hem şaşırdıklarını hem de çok mutlu olduklarını ifade ederek, “İşimiz gereği sürekli Ankara’ya seyahat ediyoruz. Düzenli olarak kullandığımız bir akaryakıt istasyonunda böyle bir olayın yaşanması bizi mutlu etti. Özellikle bugün verilen yüzde 5 indirim çok mutlu etti. Organizasyon gerçekten çok güzel olmuş. Çok güzel hissediyoruz. Oldukça şaşırdık bu duruma” ifadelerini kullandı.

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