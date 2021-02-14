Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır yaralandı

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ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de müşterisine sipariş götüren kadın kurye, panelvan araca çarparak ağır yaralandı.Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi´nde meydana geldi. Müşterisine sipariş götüren kadın kurye Aydan Ç. (31) kullandığı 09 ACS 835 plakalı motosikletle Taşköprü Caddesi´nde N.S. idaresindeki 26 GR 485 plakalı panelvan araca çaptı. Kaza ağır yaralanan kadın kurye Aydan Ç., çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2021-02-14 13:16:51



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