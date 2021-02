Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi'nden özel çocuklar ve öğretmenleri için kapsamlı çalışma

Özel eğitim alanında görevli öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılmasını amaçlayan "Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları" tanıtım toplantısı, 11 Şubat Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde Ankara’da yapıldı.

Gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan Boyacı, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncan, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Yanardağ ile Doç. Dr. Ramazan Akdoğan katıldı.

Toplantıda Anadolu Üniversitesinin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü için Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. İbrahim H. Diken’in koordinatörlüğünde, anaokulundan liseye Türkiye’deki tüm öğretmenler için hazırlanan Türkiye’nin en kapsamlı “Özel Gereksinimli Öğrenciler için Öğretmen Mesleki Geliştirme Programları” kitap seti tanıtıldı.



“Özel çocuklar ve onların özel öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışma”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, özel çocuklar ve onların özel öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışmanın içinde olduklarını söyledi. Selçuk, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Çocuklarımızın herhangi bir eğitim imkanından eksik kalmaması için gerekeni yapıyoruz. Bu bağlamda özel eğitim okullarının sayısını artırıyoruz, buradaki öğretmenlerimize destek veriyoruz, altyapı imkanlarını geliştiriyoruz. Müfredatımızda, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine dahil olan içerikleri zenginleştirerek, ortaya konulan eğitimin niteliğinin artmasına da hizmet ediyoruz. İlgili materyallerin, araç ve gereçlerin tedariki konusunda da son derece yoğun çalışma içerisindeyiz."



“Anadolu Üniversitesinin birikimine gerçekten ihtiyaç duyuyoruz”

Özel eğitimde her alt başlığın farklı bir uzmanlık olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu anlamda Anadolu Üniversitesinin birikimine gerçekten gereksinim duyduklarının altını çizdi ve bu birikimden son derece işlevsel faydalanabildikleri için Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’a katkılarından dolayı teşekkür etti.



“Eğitimin olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz”

Tanıtım toplantısında Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin birçok farklı eğitim alanında olduğu gibi özel eğitim alanında da önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Anadolu Üniversitesi’nin Engelliler Araştırma Enstitüsü, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM), İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM), Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin, Türkiye’de bu alanda çalışan ilk bölüm ve birimler olduğunun vurgulayan Rektör Erdal, “Özel gereksinimli bireylere hizmet sunmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Erdal, konuşmasının devamında ise gerek eğitim, araştırma ve gerekse topluma hizmet bağlamında, özel gereksinimli bireylere katkı sunuyor olmanın Anadolu Üniversitesinin en güçlü yönlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.