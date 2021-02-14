Odunpazarı A.Ş vergi rekortmeni oldu

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı, Eskişehir’in 2020 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenlerini açıkladı. Odunpazarı Belediyesi’nin tek ortağı olduğu Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kurumlar ve Gelir Vergisi’nde 13’üncü sırada yer aldı.

ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 108 milyon 927 bin 154 lira ile listede ilk sırada yer alırken, Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sa. ve Tic. A.Ş. 4 milyon 242 bin 656 lira ile 13’üncü sırada yer aldı. İlk onda ise Sarp Havacılık Lojistik Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve GKN Eskişehir Otomotiv Ürünleri Üretim Satış A.Ş. gibi büyük şirketler var.

Bu kadar köklü ve büyük şirketin içinde vergi rekortmeni olarak yer almanın büyük bir gurur yaşattığını belirten Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizmetleri Sa. ve Tic. A.Ş. yetkilileri, tek ortaklarının Odunpazarı Belediyesi olduğuna dikkat çekti. 2014 yılından beri Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir’e hizmet verdiklerini kaydeden yetkililer, 2021 yılında da Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir için doğru ve yenilikçi girişimler için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

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