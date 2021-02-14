Eskişehir´e şehit ateşi düştü

Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişi arasında Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´de (31) bulunuyor. 2016 yılında görevli olduğu Hakkari´nin Çukurcu ilçesinde PKK´lı teröristlerce kaçırılan oğlunun şehit haberini alan acılı baba, cenazelerin getirildiği Malatya´ya doğru yola çıktı. Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri´nce sürdürülen `Pençe Kartal-2´ operasyonunda PKK'lı teröristler bir mağarada alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etti. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde, şehit edilen 13 Türk vatandaşı arasında bulunan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin (31), acı haberi Eskişehir´in Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Yılancı sokakta oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.
2016 yılında görevli olduğu Hakkari´nin Çukurca ilçesinde PKK´lı teröristlerce kaçırılan oğlunun şehit haberini alan acılı baba Ali Şan Kahveci cenazesini teslim almak için Malatya´ya doğru yola çıktı. Baba Ali Şan Kahveci' nin şehit oğlunun cenazesini otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Eskişehir´e getireceği öğrenildi.
Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci´nin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Acı haberi alan ailenin yakınları, başsağlığı için evin bahçesinde toplandı.
2016 YILINDA KAÇIRILMIŞTI
Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 2016 yılı Eylül ayında Hakkari´nin Çukurca ilçesine bağlı Doğanlıköyü yakınlarında yol kesen PKK´lı teröristlerce kaçırılmıştı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Kahveci´nin cenazesi bugün PKK´lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşının arasında bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Caner AKSU
2021-02-14 16:46:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.