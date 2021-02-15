‘Engellilere’ yönelik proje kapsamında hazırlanan ‘Empati’ adlı kitabın tanıtımını yaptı Kitapta engellilerle alakalı 42 hikâye yer alıyor Elde edilen gelir okuma imkânı olmayan köy okullarındaki öğrencilere dağıtılacak

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü; ‘engellilere’ yönelik sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi kapsamında hazırlanan ‘Empati’ adli kitabın tanıtımını Eskişehir Öğretmenevi Spor Salonu’nda gerçekleştirdi.

Öğretmenevi Spor Salonu’nda pandemi kurallarına uyularak Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Milli Sporcu Zeynep Bala ve kick boks branşı antrenör ve sporcularının da hazır bulunduğu etkinlikte, ‘Empati’ isimli kitabının tanıtımı yapıldı.

Milli sporcu, antrenör ve ‘Empati’ kitabında hikayesi yer alan Zeynep Bala, kitap tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında, ‘’Gökmeydan Spor Kulübü; sosyal sorumluluk ve farkındalık projesini başarı ile yürütmektedir. Kulübe destek olmak için proje kitap kapsamında, ‘Empati’ kitabının içinde; ‘engellilerle alakalı 42 hikâye’ bulunmaktadır. Kitaptan elde edilen gelir; köy okulları yardımlaşma derneği aracılığı ile, okuma imkânı olmayan köy okullarındaki öğrencilere dağıtılacaktır. Ayrıca beğenilen bir hikâyede, romana dönüştürülecektir. Benim de kitabın içinde bir hikâyem bulunmaktadır. ’Empati’ isimli kitabın tanıtımını ve dağıtımını, Gökmeydan Spor Kulübü yapacaktır. Gökmeydan Spor Kulübü; bu kitap tanıtım imkânını bize sağladığı ve desteğimizi kabul ettiği için kulüp yönetimine teşekkür ederiz’’ dedi.

Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım, ‘’Kitap tanıtımı için kulübümüzü seçen ve destek olan milli sporcu, antrenör Zeynep Bala’ya ve kitap kulübü yöneticilerine teşekkür ederim. Sporun güzelliklerini; sosyal sorumluluk projesi ile yaşamanın sevinci ve gururu içerisindeyiz. ‘Empati’ adlı kitapta, 42 yazarın engellilerle ilgili hikâyeleri yer almaktadır. ‘Empati’ kitabının serisini, sporcularımıza ve katılanlara ücretsiz olarak dağıttık’’ dedi.

Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım; günün anısına milli sporcu ve antrenör Zeynep Bala’ya, ‘kick boks’ tişörtü takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekinildi.

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