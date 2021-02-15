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Keyif yaparken çiftçinin emeğini hiçe saydılar Arazi araçları ile ekili tarlaları çiğnediler, çiftçiler sorumsuzluğa isyan etti

İHA

Keyif yaparken çiftçinin emeğini hiçe saydılar Arazi araçları ile ekili tarlaları çiğnediler, çiftçiler sorumsuzluğa isyan etti

Eskişehir’de, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin keyif yapmak için bir bölümü ekili olan arazilere ATV araçları ile girip tur atarak zarar vermeleri çiftçileri isyan ettirdi.
Tepebaşı ilçesinin Batıkent mahallesindeki arazilerinin bir bölümü, tarlalara sokulan ATV araçları sebebi ile tahribata uğradı. Bölgede yaşayan çiftçilerden olan ve ekili tarlasına gidince tahribatı gören Alaattin Bozok, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Bozok, tarlasının üzerinde ATV araçlarıyla gezildiğini görünce büyük üzüntü yaşadığını, çiftçinin emeğini hiçe sayan kişilerin bu durumdan bir an önce vazgeçmeleri gerektiğini dile getirdi. Tarlasına çalışmaya geldiğinde ekinlerin üzerinden geçildiğini ve tarlaya zarar verildiğini fark eden Bozok, bu tür olayların başlarına çok fazla geldiğini ve tarlalarında oluşan bu izlerin araç gereçlerine de zarar verdiğini belirtti. Bu durumun, henüz tam olarak büyümedikleri için ekinlere fazla bir zararı olmadığını dile getiren Bozok, “Bu tür şeyler devamlı başımıza geliyor, biz çiftçi insanlarız, üretim yapmak istiyoruz ancak bu tür zararlar verildiğinde son derece rahatsız oluyoruz. Traktör mibzeri oluyor, gübre makinası oluyor, ilaç makinası oluyor bunlar bu toprakta zıpladığı zaman hem traktör, hem makine zarar görüyor” dedi.

‘Keyfi olarak yapıyorlar’
Tarlalara zarar veren insanların bunları eğlenmek için yaptığını ve bu durumdan dolayı hem ekinlere hem de tarım araçlarının zarar gördüğünü söyleyen Bozok sözlerine şunları da ekledi:
“Arazi araçlarıyla bunu keyfi olarak yapıyorlar. Benim tarlamdan geçmiş, diğer tarlalarda aynı durumda. Arazi de gezmek istiyorsa burada arazi yolu da var. Bu ekin tarlası ben bu tarlaya tekrar ekim yapamam, böyle durumlar devam ederse ben ekimden hasada kadar sürekli zarar göreceğim.”
Yetkililerden çözüm beklediğini söyleyen Bozok, bu konularda insanların daha çok bilinçlendirmelerini ve bölgede yer alan insanların genellikle okumuş görmüş insanlar olduğunu, çiftçinin emeğine saygı beklediklerini de ifadelerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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