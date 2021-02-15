Gara şehidi Eskişehirli Mevlüt Kahveci son yolculuğuna uğurlandı Cenaze töreninde gözyaşları döken şehit annesi “Sen kalk da ben yatayım oğlum”

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2016 yılında PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen 13 kişiden biri olan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 2016 yılında kaçırılarak şehit edilen, aralarında polis ve askerin de bulunduğu 13 kişiden biri olan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni Reşadiye Camii’nde gerçekleşti. Cenaze namazını İl Müftüsü Bekir Gerek kıldırdı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, milletvekilleri belediye başkanları katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi inzibatlar eşliğinde askeri top arabasına taşındı. Geçit töreninin ardından Şehit Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin cenazesi defnedilmek üzere Kanlıpınar Şehitliğine götürüldü.



“Sen kalk da ben yatayım oğlum”

Törende hazır bulunan şehit annesi Ayşe Güler, oğlunun tabutu başında gözyaşlarını tutamadı. Tabuta sarılarak oğlunun adını haykıran acılı anne, “Sen kalk da ben yatayım oğlum, Mevlüt’üm. Seni böyle görmeyeydim” diye sayıkladı.

Ayrıca Şehit Babası Alişan Kahveci de taziyeleri kabul ederken, oğlunun tabutuna bakarak sessizce ağlaması yürekleri dağdı.

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