Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eskişehir’de AK Parti kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “Cumhurbaşkanımız ilk iktidar olduğunda ‘3 yıl kimse bir şey istemesin’ diyordu” AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: “İlk yerel seçimde büyükşehir ve ilçe belediyeleri kazanacağız” AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay “Tarih boyunca milletimiz ile devletimizi karşı karşıya getirmek isteyen güçler olmuştur” AK Parti İstanbul Milletvekili Eskişehir İl Koordinatörü Halis Dalkılıç: “Liderimizin koyduğu hedeflere birlikte yürüyeceğiz”

İHA

Eskişehir’de AK Parti kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: “Cumhurbaşkanımız ilk iktidar olduğunda ‘3 yıl kimse bir şey istemesin’ diyordu” AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan: “İlk yerel seçimde büyükşehir ve ilçe belediyeleri kazanacağız” AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay “Tarih boyunca milletimiz ile devletimizi karşı karşıya getirmek isteyen güçler olmuştur” AK Parti İstanbul Milletvekili Eskişehir İl Koordinatörü Halis Dalkılıç: “Liderimizin koyduğu hedeflere birlikte yürüyeceğiz”

AK Parti Eskişehir 7’inci Olağan İl Kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Hem iktidara talipsiniz, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir iradesiniz. Gücünüzü İstanbul’da ispat etmişsiniz. Buna rağmen Türkiye’nin o haline bakarak böyle bir lider ‘bizden 3 yıl bir şey istemeyin’ demek zorunda kalmıştır” diye konuştu.
Yenikent Mahallesinde bulunan Akıl Gül Spor Salonunda gerçekleşen AK Parti Eskişehir 7’inci Olağan İl Kongresi Hafız Ali Pınarbaşı tarafından okunan Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Irak’ın kuzeyinde bulunan Gara Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişi için kongrede önceden hazırlanan müzikli videolar iptal edildi. Öte yandan konuşmalar sonrasında ise alkışlanmaması için önceden yetkililer tarafından uyarılarda bulunuldu.
AK Parti Eskişehir 7’inci Olağan Kongresine katılan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuşmasına şehitlere rahmet dileyerek başladı. Gara’da yaşanan olay hakkında konuşmasını sürdüren Yavuz, “Bugün bir parça hüznümüz var. Ateş düştüğü yeri yakar. Burada bir şehidimiz var. Biliyorsunuz Gara’da ki operasyonumuzda 13 vatandaşımızı ve 3 askerimizi şehit ettiler. Diğer yandan 51 terörist etkisiz hale getirildi. İkisi de ele geçirildi” dedi.

“Cumhurbaşkanımız ilk iktidar olduğunda ‘3 yıl kimse bir şey istemesin’ diyordu”
AK Parti’nin kurulduğunda Türkiye’de ki ekonominin kötü olmasına dikkat çeken Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “AK Parti’nin kurulduğu günleri düşünelim. Cumhurbaşkanımız miting meydanlarına gittiğinde ‘3 yıl bizden kimse bir şey istemesin’ diyorlardı. Bugün başka bir partinin lideri böyle konuşsa kovarlar. Türkiye’nin şartları o kadar iyileşti ki hamdolsun, muhalefet birazda bol keseden atıyor. Ama artık bunu diyeceğimiz dünler geride kaldı. Hem iktidara talipsiniz hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir iradesiniz. Gücünüzü İstanbul’da ispat etmişsiniz. Buna rağmen Türkiye’nin o haline bakarak böyle bir lider ‘bizden 3 yıl bir şey istemeyin’ demek zorunda kalmıştır. Ekonomik olarak o kadar vahim günlerdi. Türkiye’nin darbe diye bir gerçeği vardı. İktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız gibi bir durum söz konusuydu” diye konuştu.
Kongrede açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Zihni Çalışkan, konuşmasına Gara Bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiye Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

“Yunusemre Devlet ve Şehir Hastanesi milletimizin takdirini kazanmıştır”
AK Parti hükümetlerinin Eskişehir’de yaptıkları sağlık yatırımları hakkında konuşmasına devam eden Çalışkan, “Bilindiği üzere AK Parti Hükümetleri döneminde şehrimize, her alanda çok önemli hizmetler yapılmıştır. Özellikle yaşanan pandemi sürecinde, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi sağlık alanında yetersiz kaldığı bir dönemde, son teknoloji ile donatılmış Yunusemre Devlet ve Eskişehir Şehir Hastanelerimiz, üstün nitelikli hizmetleri ve sağlık ordumuzun insan üstü gayretleriyle milletimizin takdirini kazanmıştır. Bunların yanında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağlanan destek şehrimizde 523 milyon TL’ye ulaşmıştır. Bu vesile ile Pandemi döneminde ebediyete irtihal eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum”.

“Eskişehir’e 24 milyar lira üzerinde yatırım yapıldı”
Eskişehir’de yapılan ‘Millet Bahçesi’ projesine de değinen Çalışkan, konuşmasının devamında yatırımlar hakkında şunları söyledi:
“Yine AK Parti hükümetleri döneminde yapılan kalıcı eserler kapsamında bilindiği üzere şehrimize Avrupa standartlarında 33 bin kişi kapasiteli stadyum inşası tamamlayarak Eskişehirspor’a yeni yuvası kazandırılmıştır. Eski stadyum alanında rant sağlanacağı yönünde yalan yanlış algı yürütenlere en güzel cevap ise; Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Nabi Hocamızın gayretleriyle yine bir başka büyük projemiz olan “Millet Bahçesi” olmuştur. Ayrıca Türk Dünyası Kültür Başkentliği döneminde yapılan birçok restorasyon çalışmaları, kırsalda her ilçemize kazandırdığımız Kültür Evleri, Dede Korkut Parkı, Bilim Kültür ve Sanat Merkezi şehrimize ayrı bir değer katmıştır. Şehrimize kazandırılan bu değerlerden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Az önce sadece ismini zikrettiğimiz eserler ile ilgili büyük resme bakacak olursak, bugüne kadar şehrimize yapılan yatırım tutarı, 24 milyar TL’nin üzerindedir.”

“İlk yerel seçimde büyükşehir ve ilçe belediyeleri kazanacağız”
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hakkında çıkan haberlere de değişen Zihni Çalışkan, “AK Parti hükümetleri döneminde bu kadar eser üretilirken “Üzülerek söylemek isterim ki; Büyükşehir belediyemiz kaçak villa, belediye araç parkına ilişkin kayıp hurda araçlar ve sahte şekilde yapılan egzoz muayeneleri ile ülke çapında gündeme gelmektedir. Bu belediyecilik düzeninin böyle devam edemeyeceğini ve artık sona gelindiği aşikardır. İnşallah, ilk yerel seçimde, Büyükşehir belediyesi başta olmak üzere, hem merkezdeki hem de dış ilçelerdeki belediyeleri kazanarak, şehrimize hak ettiği yerel hizmetleri getireceğiz“ diye konuştu.

“Tarih boyunca milletimiz ile devletimizi karşı karşıya getirmek isteyen güçler olmuştur”
Kongrede konuşan Emine Nur Günay, 2023’e giden yolun ilk adımının kongre ile atıldığını ifade ederek, konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Derin bir hüzün yaşıyoruz. 13 şehidimiz var. Bu coğrafyada tarih boyunca milletimiz bu acıları birlikte yaşadı. Ama şundan eminim ki bu hüzün bizi daha kararlı yapıyor. İçeride ve dışarıda çok olağan günlerden geçiyoruz. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Kuzey Irak, Nato, Suriye, Azerbaycan konuları bizi çevrilemiş durumda. Çünkü bu konumların tam ortasındayız. Oyun kurucu rolündeyiz. Karşı ittifaklarla bize müdahale edilmeye çalışılıyor. Türkiye bu gelişmelerin tam ortasında. Bu yüzden güçlü Türkiye gerekiyor. Bölgede ki barış ve istikrarın sağlanması için güçlü Türkiye. Tarihimiz boyunca milleti ile devletini karşı karşıya getirmeye çalışan güçler olmuştur. Bundan sonrada olacaktır. Geçmişten ders almalıyız.”

“Liderimizin koyduğu hedeflere birlikte yürüyeceğiz”
AK Parti İstanbul Milletvekili Eskişehir İl Koordinatörü Halis Dalkılıç, ise kongrede yaptığı konuşmada “İnsanlığın vicdanını kaybettiği bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye bu noktada liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyada ki tüm zulümlere dur diyor. El uzatıyor, kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyor. Bize terörle, ekonomi ile diz çöktürmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin mücadelesini bilmemiz gerek. AK Parti’de siyaset yapmanın sadece sandıktan çıkmak olmadığını bilmek lazım. Biz teşkilatçılığı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendik. Onca işine rağmen teşkilatlardan yakinen ilgilendiğini biliyoruz. Liderimizin önümüze koyduğu hedeflere birlikte yürüyeceğiz. Bu hedeflere kavuşmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’de katıldığı İl Kongresinden Eskişehir’e bağlandı. İlk önce İl Başkanı Zihni Çalışan ve sırasıyla kadın kolları ve gençlik kolları ile görüştü. Ardından salonu dolduran partililerle ‘Rabia’ işareti yaptı. Salon şehidin olmasından dolayı sadece ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı.
Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Av. Abdullah Güler, Halis Dalkılıç, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Prof. Dr. Nabi Avcı, Prof. Dr. Emine Nur Günay, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, eski AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca, İlçe belediye başkanları, eski milletvekilleri ile eski il başkanı ve çok sayıda üyenin yanı sıra farklı parti il ve ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ile oda başkanları katıldı.
Seçime tek aday olarak katılan mevcut Başkan Zihni Çalışkan'ın güven tazelemesi beklenirken, parti üyelerinin oy verme süreci sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tepebaşı'nda kar ile mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Tepebaşı'nda kar ile mücadele sürüyor
Açıköğretim Sistemi Kitap Topluğu Ocak ayında Prof. Dr. Oktay Yivli’yi ağırladı
YEREL HABERLER Açıköğretim Sistemi Kitap Topluğu Ocak ayında Prof. Dr. ...
Gara şehidi Eskişehirli Mevlüt Kahveci son yolculuğuna uğurlandı Cenaze töreninde gözyaşları döken şehit annesi “Sen kalk da ben yatayım oğlum”
YEREL HABERLER Gara şehidi Eskişehirli Mevlüt Kahveci son ...
Odunpazarı'nda karla mücadele
YEREL HABERLER Odunpazarı'nda karla mücadele
Eskişehir yeniden beyaz örtü altında 19 gün sonra yeniden gelen kar vatandaşa zor anlar yaşatsa da halk yağıştan memnun Yüksek kesimlerde kalınlığı 25 santimetreyi aşan kar yağışı devam ediyor Maddi hasarlı kazalar ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Eskişehir yeniden beyaz örtü altında 19 gün sonra ...
ETOS online ingilizce derslerine başladı
YEREL HABERLER ETOS online ingilizce derslerine başladı
Pazarcıların kar altında zorlu ekmek mücadelesi
YEREL HABERLER Pazarcıların kar altında zorlu ekmek mücadelesi
Eskişehir'de okullara kar engeli
YEREL HABERLER Eskişehir'de okullara kar engeli
Keyif yaparken çiftçinin emeğini hiçe saydılar Arazi araçları ile ekili tarlaları çiğnediler, çiftçiler sorumsuzluğa isyan etti
YEREL HABERLER Keyif yaparken çiftçinin emeğini hiçe saydılar Arazi ...
Eskişehir Kızılma Turan Derneği'ne teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Eskişehir Kızılma Turan Derneği'ne teşekkür belgesi
‘Engellilere’ yönelik proje kapsamında hazırlanan ‘Empati’ adlı kitabın tanıtımını yaptı Kitapta engellilerle alakalı 42 hikâye yer alıyor Elde edilen gelir okuma imkânı olmayan köy okullarındaki öğrencilere dağıtılacak
YEREL HABERLER ‘Engellilere’ yönelik proje kapsamında hazırlanan ...
Başkan Ataç'tan şehit Kahveci mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ataç'tan şehit Kahveci mesajı
Eskişehir´e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Eskişehir´e şehit ateşi düştü
15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü
YEREL HABERLER 15 Şubat Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü
Uzman çavuştan 5 yıl sonra gelen acı haber Eskişehir’e şehit ateşi düştü Terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 13 kişiden Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin şehit haberi aileye ulaştı
YEREL HABERLER Uzman çavuştan 5 yıl sonra gelen acı ...
(Görüntülü) Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır ...
Odunpazarı A.Ş vergi rekortmeni oldu
YEREL HABERLER Odunpazarı A.Ş vergi rekortmeni oldu
Bibliyofil’de bu hafta “Cennetin Doğusu” romanı yer alıyor
YEREL HABERLER Bibliyofil’de bu hafta “Cennetin Doğusu” romanı yer ...
Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi'nden özel çocuklar ve öğretmenleri için kapsamlı çalışma
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi'nden ...
Üç köpek Doğal Yaşam Merkezi'nin misafiri oldu
YEREL HABERLER Üç köpek Doğal Yaşam Merkezi'nin misafiri oldu
Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır yaralandı
YEREL HABERLER Panelvan araca çarpan kadın kurye ağır yaralandı
Akaryakıt istasyonundan Sevgililer Günü’nde çiftlere hem hediye hem indirim Akaryakıt istasyonu işletmecisi Yasin Özüdoğru: “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde moral aşılamak amacıyla bu kampanyayı düşündük” Sefa Kabayel ve Gizem Kökdemir çifti: “Bizi çok mutlu etti”
YEREL HABERLER Akaryakıt istasyonundan Sevgililer Günü’nde çiftlere ...
Siparişi yetiştirmeye çalışırken yaptığı kazada ağır yaralandı
YEREL HABERLER Siparişi yetiştirmeye çalışırken yaptığı kazada ağır ...
12 saat arayla hayatlarını kaybettiler Koronayı yenen, yan etkisinden kurtulamayan yaşlı çift aynı gün vefat etti
YEREL HABERLER 12 saat arayla hayatlarını kaybettiler Koronayı ...