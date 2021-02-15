Eskişehir şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı



Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci (31), memleketi Eskişehir´de gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Ayşe Güler, Türk bayrağına sarılı şehit oğlunun tabutuna dokunarak, `Yavrum, senin yerine ben ölseydim´ diyerek gözyaşı döktü. Baba Alişan Kahveci ve kardeşleri ise şehit Mevlüt Kahveci´yi tabutunu öperek uğurladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri´nce Irak´ın kuzeyindeki Gara bölgesinde sürdürülen `Pençe Kartal-2´ operasyonunda PKK'lı teröristler tarafından bir mağarada alıkonulan 13 Türk vatandaşı şehit edildi. Şehitlerden Uzman Jandarma Çavuş Mevlüt Kahveci´nin (31), Türk bayrağına sarılı cenazesi Malatya´daki törenin ardından uçakla Ankara´ya, oradan da karayoluyla memleketi Eskişehir´e getirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci için Reşadiye Camii´nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

CENAZEYE, BAKAN ERSOY DA KATILDI

Namaza, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Garnizon Komutan vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karaca, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, şehidin annesi Ayşe Güler, babası Alişan Kahveci, kardeşleri Ayhan, Beyhan, Bedriye Kahveci ve Çiğdem Demirci ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SEVENLERİNİN GÖZYAŞIYLA UĞURLANDI

Kahveci´nin Türk bayrağına sarılı tabutuna dokunarak ağlayan annesi Ayşe Güler, `Yavrum. Mevlüt´üm, senin yerine ben ölseydim, beni de gömün" diyerek gözyaşı döktü. Kardeşleri de şehidin ardından `Kör kurşun seni mi buldu? Biz sana kurbanlar kesecektik´ diyerek ağladı. Baba Alişan Kahveci ise şehit oğlunu, tabutunu öperek uğurladı. Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, Reşadiye Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından tören mangasının omuzlarında top aracına taşındı. Kanlıpınar Şehitliği´ne götürülen şehit Kahveci, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

2016 YILINDA KAÇIRILMIŞTI

Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari´nin Çukurca ilçesine bağlı Doğanlı köyü yakınlarında yol kesen PKK´lı teröristlerce kaçırılmıştı.DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Oğuzhan KILIÇ

2021-02-15 15:35:42



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