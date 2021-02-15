Eskişehir'de konut satışları yarı yarıya azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yarı yarıya azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında, 2020 Ocak ayına göre yüzde 47,5 oranında azalarak 929 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2021 Ocak ayında konutların 273 adedi ilk defa (ilk el satış), 656 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 929 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 oranında azalarak 152 adet, diğer satışlar ise yüzde 29,8 oranında azalarak 777 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 152 konutun 41 adedi ilk satış, 111 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu.

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