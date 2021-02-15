AK Parti Eskişehir 7'nci Olağan Kongresi yapıldı



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR (DHA)Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın telekonferans yöntemiyle katıldığı Eskişehir 7´nci Olağan İl Kongresi, Yenikent Mahallesi'ndeki Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapıldı.

Hafız Ali Pınarbaşı tarafından okunan Kur´an-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans sistemiyle bağlanarak partililere seslendi. Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Gara bölgesindeki operasyonda 51 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bugün bir parça hüznümüz var. Ateş düştüğü yeri yakar. Burada bir şehidimiz var. Türkiye'nin bazı bölgelerinden de bugün şehitlerimizi uğurluyoruz. Biliyorsunuz Gara'daki operasyonda 13 vatandaşımızı ve 3 muvazzaf askerimizi şehit ettiler. Ama bir yandan da 51 terörist etkisiz hale getirildi. 2'si de sağ olarak ele geçirildi. Toplamda 53 terörist, o aziz şehitlerimizin katkılarıyla etkisiz hale getirildi. Tabirimi hoş görün, adeta ila cehennemüzzümera sınıfına dahil edildi. AK Parti´nin kurulduğu günleri bir düşünelim. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul serüvenini akla getirmemiz gerekir. Orası ne haldeydi? Sayın Cumhurbaşkanımızla nasıl değişti, dönüştü, güzelleşti? O çamurdan, çukurdan ve çöpten nasıl kurtarıldı? Hepimiz bunu yakinen müşahede ettik. Özellikle partimizin kurulduğu günlere hepinizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız miting meydanlarına gittiğinde hatırlayın `3 yıl hiç kimse bizden hiçbir şey istemesin´ diyordu. Bugün muhalefet partisi, herhangi bir partinin lideri böyle konuşsa kovarlar onu. Türkiye´nin şartları o kadar iyileşti ki hamdolsun, muhalefet birazda bol keseden atıyor. Ama artık bunu diyeceğimiz, dediğimiz günler geride kaldı. Hem iktidara talipsiniz hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir iradesiniz, aktörsünüz, rüştünüzü de fazlasıyla İstanbul´da ispat etmişsiniz ama buna rağmen adeta tekeden süt çıkarmasını bilen bir lider bile Türkiye´nin o haline bakarak, `3 yıl bizden bir şey istemeyin´ demek zorunda kalmıştı. Ekonomik olarak o kadar vahim günlerdi. Terör hadisesi almış başını gitmişti. Vesayet tamamen Türkiye'nin üzerine çökmüştü. Türkiye´nin darbe diye bir gerçeği vardı. 'İktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız' anlayışı içerisinde bir durum söz konusuydu" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti Eskişehir 7´nci Olağan İl Kongresi yapıldı.

DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-02-15 17:05:27



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