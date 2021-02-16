Eskişehir’de bazı kedilerde görünen Feline Enfeksiyoz Peritonit (FİP) hastalığı, mutasyona uğramasıyla ölümcül noktaya gelirken, uzmanlar evlerinde hayvan besleyen vatandaşları uyarıyor.

Eskişehir’de son günlerde tırmanışta olan FİP hastalığı kediler açısından tehlike arz ediyor. Normalde kedilerin ayaktan atlatabildiği ya da veteriner desteğiyle kolayca geçirdiği hastalık, mutasyona uğramasıyla ölümcül hale geldi. Halk arasında 'kedi korona virüsü' olarak da bilinen vakadan korunmak, insanlardaki Covid19 tedbirleriyle aynı. Konuyla ilgili konuşan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Melike Gümgümcü, hastalığın son günlerde kedilerde son derece ciddi hasarlar sonrası ölümle sonuçlandığını belirtti. Vakaların nasıl belirtiler gösterdiği ve nasıl bulaştığı noktasında önemli açıklamalarda bulunan Gümgümcü, çok kolay önlemlerle hastalığın eve taşınmasını önlenebileceğinin altını çizdi. Veteriner Hekim Melike Gümgümcü; “Feline Enfeksiyoz Peritonit kedilerin enfeksiyona yol açan karın zarı, bulaşıcı hastalığı denilebilir. Bu hastalığın viral etkeni korona virüs, fakat insanlarda görülen korona virüsten farklı. Kedi korona virüsü, normalde kedilerin hayatına neden olmaz. Bazen müdahale ile bazen de kendiliğinden geçer. Fakat bu kedi korona virüsünün mutasyona uğramasıyla yüksek ölüm oranları ortaya çıkıyor. Kuru ve ıslak formları var. Önemli olan insanlar için bulaşıcılığı, salya ve dışkı yoluyla bulaşıyor. Beslenilen kediler açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Dışarıda besleme yapanların mama ve su kaplarını dezenfekte etmeleri ya da tek kullanımlık kaplar kullanılması gerekiyor. Beslediği kediler arasında ani kilo kaybı ve bunun ardından karında şişlik varsa bu ıslak formunda görülür. Kuru formunda ise sinirsel semptomlar görülebilir. Kedinin dengesizliği, yan yan yürümesi, kafa sallaması olarak görülür. Bu ve buna benzer durumlar gördüklerinde bize ulaşırlarsa bizde bu hayvanları karantinaya alırız” diyerek bilgi verdi.



“İnsana bulaşmaz”

Özellikle kedi besleyen insanların kafasındaki soru işaretlerini gideren Melike Gümgümcü, önemli noktalara değindi. Hastalığın sadece kediden kediye yoğun temasla bulaştığını belirten Veteriner Hekim Gümgümcü, kesinlikle insanlara bulaşmayacağının altını kalın bir şekilde çizdi ve “Bu hastalık insana bulaşmaz. Hatta bazı kedilere de bulaşmaz. Yoğun temas gerekiyor. Dediğim gibi salya ve dışkı ile bulaşır. Besledikleri diğer canlılar adına korkmalarını gerektirecek bir durum yok. Ama evdeki kedisini korumak adına sokakta besleme yapıldıktan sonra her zamanki dezenfektasyon kurallarına dikkat edilip, el ve üzerindeki kıyafetleri yıkarlarsa sorun çözülecektir. Birden bire zayıflayan ve karnı şişen ya da denge kaybı yaşayan kedi görürlerse mutlaka diğer kedilerden ayırılmalı.” dedi.

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