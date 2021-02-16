Alpu Belediye Başkanı Güller’den, Başkan Küpeli’ye ziyaret

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Eskişehir OSB’yi ziyaret ederek Başkan Nadir Küpeli ile görüştü. İkili iş birliklerin artırılması konusunda gerçekleşen ziyarette Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nadir Küpeli’yi ziyaret ederek, ilçemizin gelişimi için neler yapabilirizi konuştuk. İş birliğinin arttırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Güncel gelişmeleri değerlendirdik. Sayın Başkanımızın fikirlerini aldık ve istişare ettik. Verimli bir görüşme oldu” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren EOSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve sürdürülen yatırımlar hakkında bilgi verdi. Başkan Küpeli, “Bugün Alpu Belediye Başkanımız Gürbüz Beyin ziyareti bizi mutlu etti. Kendisine Eskişehir OSB hakkında detaylı bilgiler verdik. Mevcut durumumuzu, geleceğe yönelik yapılan yatırımlarımızı, OSB’nin ve sanayimizin il ekonomisine sağladığı katkıları, OSB rezerv alanlarımız ve buraların yatırımcıların hizmetine sunulması konusunda yapılan çalışmalar konusunda kendisine çok detaylı bilgiler verme imkânımız oldu. Yürütülen altyapı çalışmalarını anlattık. Eskişehir’in OSB’nin 2030 ve ilerleyen yıllara yönelik planlarından bilgiler verdik. Alpu’nun kalkınması ve ilçemizin geliştirilmesi adına neler yapabiliriz noktasında da istişareler gerçekleştirdik ve iş birliğimizi geliştirmek adına görüş alışverişinde bulunduk. Yararlı bir görüşme gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

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