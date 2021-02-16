EsEs Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah kırmızılılar evinde oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Vali Hanefi Demirko Tesisleri’nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından koşu ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı. EsEs’in hazırlıklara öğleden sonra saat 15.30’da devam edeceği öğrenildi.

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