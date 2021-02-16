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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tramvay durağından sosyal mesafesiz bildik görüntüler

İHA

Tramvay durağından sosyal mesafesiz bildik görüntüler

Eskişehir’deki tramvay durağında rastlanan sosyal mesafeden uzun bildik kalabalık görüntüler hayrete düşürürken, inen ve binenler arasından gerçekleşen temasın virüsün yayılmasına sebep olabileceği adeta unutuldu.
Dün geceden itibaren etkisini kaybeden kar yağışı ardından başlayan dondurucu soğuklar sürerken, kısa sürede ulaşımlarını sağlamak isteyen vatandaşların toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğu sürüyor. Çarşı durağında, gelecek tramvay için bekleyenlerden oluşan kalabalık, adeta ‘Korona virüs bekleyişi’ dedirtti. Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle yetkililer her açıklamasında sosyal mesafe konusunda uyarırken, ortaya çıkan görüntüler, duyarlı vatandaşları da pes dedirtti. İnsanlar iç içe tramvay beklerken, genellikle maske kuralına uyduğu gözlemlendi. Ancak gelen tramvaydan inen ve binenler arasından gerçekleşen temasın virüsün yayılmasına sebep olabileceği adeta unutuldu. Gelen tramvaya binildikten sonra kalabalık bir süreliğine bitse de, kısa bir süre sonra başka bir tramvaya binecek olanlardan oluşan kalabalık yine eski manzaraya döndürdü.
Ayrıca tramvaylara binmek için zorunlu kılınan kartla HES kodunun eşleştirilmesi, belirtilerin ortaya çıkışı zaman alacağı için insanların Covid19 virüsü taşımadığı anlamına gelmediği de unutuldu.

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