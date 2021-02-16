Kahveciler Odası’ndan Başkan Kurt’a teşekkür ziyareti

Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Çoban, Korona virüs pandemisinden dolayı zor zamanlar geçiren kahveci esnafına verdiği desteklerden dolayı Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir’de faaliyet gösteren esnaf ve meslek odaları görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Kurt, son olarak Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette, Çoban Korona virüs pandemisinden dolayı kapalı olan esnaf ve çalışanların, ekonomik açıdan zor zamanlar geçirdiğini dile getirdi. Başkan Kurt’a bu zor dönemde Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan kahveci esnafına verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Çoban, “Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt Korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan esnaflarımıza Halk Kart vererek, esnafımızın Halk Market uygulanmasından faydalanmasını sağladı. Esnafımız çok mutlu oldu. Biz de oda olarak üyelerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Zor günlerden geçen esnafının yanında olmanın sosyal belediyelerin görevi olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Eskişehir esnafının destekçisi olmayı sürdüreceklerini belirtti. Eskişehir Kahveciler Odası Başkanı Zeki Çoban ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, “Korona virüs salgını, zaten krizde olan Türkiye ekonomisini daha derin bir çıkmaza soktu. Bu krizden de en büyük yarayı günlerdir kepenk açamayan ya da satış yapamayan esnafımız aldı. Hükümetin ekonomik sorunlar ile baş başa bıraktığı, desteğini esirgediği esnafımızın ve esnaf odalarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Eskişehir esnafına hemsehrilerimizle birlikte gücümüz yettiğince sahip çıkmalıyız. Ben bu kötü günlerin dayanışma ile geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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