Başkan Ataç şehit ailesinin acısını paylaştı

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hain terör örgütü PKK tarafından Gara'da alçakça şehit edilenlerden Tepebaşı Belediyesi personeli Alişan Kahveci’nin oğlu Şehit Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci’nin evine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Ataç, hain terör örgütü PKK tarafından Gara’da alçakça şehit edilen Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Fevziçakmak Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailesini ziyaret eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi personeli olan şehit babası Alişan Kahveci ve ailesine başsağlığı diledi. Terörün, kanlı yüzünü bir kez daha gösterdiğini ifade eden Başkan Ataç, “Mevlüt evladımızın alıkonulduğu günden bu yana ailemizin yanında ve destekçisiydik. Süreci de elimizden geldiğince yıllar boyunca umut ile takip ettik. Güzel gelişmeler kaydedilmesini umarken gelen şahadet haberi ile kahrolduk. Terör, kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, tüm saldırılara karşı bölünmez bir bütünlük ile dimdik ayakta olmaya devam edecek. Tüm şehitlerimize rahmet, milletimize de başsağlığı diliyorum” sözlerini kullandı.

Başkan Ataç aileye Türk Bayrağı takdim ederken şehidimizin yakınları da Başkan Ataç'a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini iletti.

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