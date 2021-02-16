Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

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Eskişehir’de sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yaptıkları öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden fuhuş pazarlığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik kentteki belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, fuhuş yaptıkları belirlenen ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 4'ünün ise emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartı ile sevk edildi.

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