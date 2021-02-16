Anne ile baba 4 yaşındaki çocuklarıyla birlikte katledildi (2)

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CANSIZ BEDENLERİ MORGA KALDIRILDI

Eskişehir´de evlerinde öldürülmüş halde bulunan İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk´un incelemesi tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren detaylı araştırmanın ardından anne, baba ve çocuğun cansız bedeni otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Acı haberi duyarak evin önüne gelen çiftin arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan cinayet soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2021-02-16 21:03:10



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