EDAŞ'ın zorlu kış şartlarına karşı hazırlıkları tamam Acil durumlara karşı sistem destek ekipleri 7/24 iş başında olacak şekilde organize oldu Mesai saatlerinin arıza durumuna göre uzatılması planlandı, yıllık izinler ertelendi

Elektrik dağıtım hizmetinin kesintisiz sunulması için çalışmalarını sürdüren Osmangazi EDAŞ, hizmet verdiği illeri etkilemesi beklenen yoğun kar yağışı ve zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), zorlu kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Tüm araçlarının ve saha çalışanlarının ekipman bakımlarını tamamlayan Osmangazi EDAŞ, oluşabilecek arıza yoğunluğunu öngörerek mesai saatlerini değiştirdi ve acil durumlar haricinde çalışan izinlerini erteledi. Osmangazi EDAŞ’ın ofis çalışanları ise arıza durumunda arama, malzeme transferi ve saha ekiplerine destek olarak yönlendirilmek üzere hazırlıklarını tamamladı. Acil durumlara karşı tedarik edilen erzak ve kumanya çantaları arıza servisinde hazır bulundurulurken gelen ihbarların saha ekiplerine hızla aktarılabilmesi ve takip edilebilmesi amacıyla sistem destek ekipleri 7/24 iş başında olacak şekilde organize oldu.



Alınan tedbirler

Osmangazi EDAŞ’ın hizmet verdiği illeri etkisi gösteren kış şartlarına karşı aldığı diğer önlemler ise şöyle;

"Direk yıkılmalarına karşılık bölgelere ağaç direk nakilleri yapıldı, kritik malzemeler bölgelere sevk edildi. İllerin merkez ilçelerinde vardiyasız çalışan mobil ekipler acil durumlarda merkez ve ilçelerde oluşabilecek arızalara destek verecek olup müdahaleler için çalışanlar bilgilendirildi. Ana kontrol merkezimizde (AKM) görevli çalışanlarımızın izinleri ertelendi. Gerekmesi halinde iller arası ve ilçeler arası ekiplerin nakilleri sağlanacak şekilde plan yapıldı. Kış şartlarına karşı özellikle havai hatlarımızın genel kontrolleri yapıldı, gerekli güçlendirme yapıldı. Çağrı merkezi operasyonlarında arıza durumuna göre planlamalar revize edildi. Mesai saatlerinin arıza durumuna göre uzatılması planlandı. Yıllık izinler ertelendi."

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